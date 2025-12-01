الإثنين 01 ديسمبر 2025
قرض المواشي الحلابة في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي
يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن تفاصيل قرض المواشي الحلابة في فروع البنك. 

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن شروط المنح في القرض ما يلي:

أن يكون المتقدم مالك / مستأجر لحظيرة ويقدم ما يفيد ذلك.
مدة التمويل 5 سنوات من ضمنها فترة سماح 9 اشهر.
الفئة التسليفية للشراء للرأس الواحدة كحد اقصى 75,000 للمحلى المحسن و130,000 للمستورد
يتم إتاحة تمويل الثروة الحيوانية بحد ادنى 3 رؤوس وحد أقصى 15 رأس بدون رخصة
الفئة التسليفية للتغذية للرأس الواحدة 25,000 جم للمحلى و35,000 للمستورد.
يتم تحصين الرؤوس والتأمين عليها عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية فور وصولها إلي المزرعة.
سعر الفائدة 5% سنويا.
الأوراق المطلوبة.
عرض سعر من جانب المورد متضمن رقم حساب بنكى على أن يتم معاينة الرؤوس من جانب لجنة ثلاثية للتاكد من صلاحية الرؤوس.
(البنك يمول العميل بحد اقصى 80% من عرض السعر المقدم على أن يسدد العميل 20% كمساهمة فى المشروع ذاتيا).
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.
صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقارى.
ويمكن تقديم طلب القرض من خلال اقرب فرع للحظيرة.

ويبحث عملاء  البنك الزراعي عن طريقة ومستندات الحصول على قروض مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة في فروع البنك.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية.

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

