وزير خارجية أمريكا: نتوقع نتائج إيجابية في اجتماع فلوريدا بشأن الأزمة الأوكرانية

18 حجم الخط

توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يخرج الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني في فلوريدا بمزيد من التقدم في مفاوضات حل الأزمة الأوكرانية.

وزير الخارجية الأمريكي يتوقع تحقيق نتائج إيجابية في اجتماع فلوريدا

وقال وبيو خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في فلوريدا: "نتوقع تحقيق المزيد من التقدم اليوم، الهدف ليس مجرد إنهاء الحرب، هذا أمر أساسي وجوهري. نحن نريد وقف القتل والموت والمعاناة، وأنا متأكد أن الطرف الأوكراني يريد ذلك أيضا، بل أعلم أنهم يريدون السلام".

وتابع: "القضية ليست مجرد إنهاء حرب، بل إنهاؤها بطريقة تخلق آلية ومسارا يمكن أوكرانيا من أن تكون مستقلة وذات سيادة، وألا تخوض حربا أخرى مرة أخرى، وأن تحقق ازدهارا كبيرا لشعبها، ليس فقط إعادة بناء الدولة، بل الدخول في عصر من التقدم الاقتصادي الاستثنائي، فأوكرانيا تملك قدرات اقتصادية هائلة، وتملك فرصا حقيقية للرخاء".

انطلاق مفاوضات فلوريدا بين أمريكا وأوكرانيا

وأكد روبيو أن "المسألة ليست مجرد اتفاقات سلام، بل إنشاء مسار للمستقبل يجعل أوكرانيا دولة ذات سيادة، مستقلة ومزدهرة، ومن الواضح أنه لا يمكن تحقيق ذلك في خضم حرب كهذه، لكن مجرد إنهاء الحرب لن يحقق هذا الهدف".

بدوره، قال ممثل الوفد الأوكراني: "أود أن أعبّر عن امتناني للشعب الأمريكي، وللقيادة الأمريكية، ولمبادرة الرئيس ترامب من أجل السلام، لقد عملنا مع الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الماضية، وعقدنا اجتماعات وحققنا تقدما كبيرا".

كما أضاف: "نحن نناقش مستقبل أوكرانيا، وأمنها، ومنع تكرار أي اعتداء على كييف، وكيفية إعادة إعمارها، ونحن ممتنون لجهود الولايات المتحدة وفريقها في مساعدتنا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.