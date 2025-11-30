ترامب خدع العالم، أستاذ سياسة: أمريكا تمارس بلطجتها وتعيد نظام سيناريو الدكتاتور بينوشيه لفنزويلا

18 حجم الخط

أمريكا وفنزويلا، كشف الدكتور إسماعيل صبري مقلد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أسيوط، أن الولايات المتحدة الأمريكية خدعت العالم، من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لبحث عملية التهدئة، لكنه لم يمنح الدبلوماسية فرصة كافية لاختبار دورها في العثور علي مخرج لهذه الأزمة، وظهرت نيته المبيتة في الحرب علي فنزويلا لإسقاط نظام حكم مادورو.

أمريكا خدعت العالم في فنزويلا

وقال الدكتور إسماعيل صبري مقلد عن عملية الخداع التي مارستها أمريكا في فنزويلا: "انخدع العالم بالاتصال الهاتفي الذي جري منذ أيام بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتباحث حول كيفية تهدئة الموقف المتأزم بينهما، والذي كان قد اقترب بهما من نقطة الانفجار"

اتصال ترامب برئيس فنزويلا مادورو، فيتو

وتابع الدكتور الدكتور إسماعيل صبري: "وقتها تفاءلنا وتصورنا أن الرئيس ترامب رجع إلي عقله، ونجح في ضبط أعصابه، وبدأ يتراجع عن تهديده لفنزويلا بالأساطيل الأمريكية المحتشدة أمام سواحلها، وبالإنذارات الحادة والمتلاحقة التي أطلقها ترامب وتوعد فيها مادورو ونظامه بأسوأ العواقب، وواصفا له بما لا يليق به كرئيس غير شرعي لفنزويلا، ومن أنه ليس أكثر من زعيم لعصابة لتجارة المخدرات وتهريبها إلى أمريكا وأوروبا.. إلخ، ما جاء في قائمة اتهاماته له وتشهيره به.. وهي اتهامات لم يقم دليل واحد موثوق فيه علي صحتها".



وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور إسماعيل صبري "تصورنا أنه بهذا الاتصال المباشر بينهما، أن العمل الدبلوماسي العاقل بدأ يأخذ مجراه لنزع فتيل الأزمة في علاقة الولايات المتحدة بإحدي أهم دول أمريكا اللاتينية، والتي هي من المنتجين الرئيسيين للنفط في العالم، وأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، وأن مصلحة أمريكا هي في كسب صداقتها لها وليس في مناصبتها العداء".

ترامب يعيد نظام الدكتاتور بينوشيه إلى فنزويلا

وأضاف الدكتور إسماعيل صبري: "إلا أن الرئيس ترامب لم يمنح الدبلوماسية فرصة كافية لاختبار دورها في العثور علي مخرج لهذه الأزمة، ولأن نيته الحقيقية المبيتة هي الحرب علي فنزويلا، لإسقاط نظام حكم مادورو بالقوة، وتنصيب أحد عملاء أجهزة المخابرات الأمريكية مكانه، كما سبق لها أن فعلته في تشيلي في بداية السبعينيات من القرن الماضي، باغتيالها لرئيسها الشرعي المنتخب سلفادور الليندي، وإحلاله بعميلها الدكتاتور الوحشي الجنرال أوجستو بينوشيت، الذي يعتبر الدكتاتور الأسوأ في تاريخ أمريكا اللاتينية، والذي حكم تشيلي بالحديد والنار، وأعدم آلاف المعارضين السياسيين، وأزال كل أثر لهم يدل عليهم وانفرد بحكم تشيلي".

ترامب يعيد نظام الدكتاتور بينوشيه،فيتو

وأكد الدكتور إسماعيل صبري أن ما قام به الجنرال بينوشيه "كل ذلك بمباركة تامة له من قبل إدارة نيكسون كيسنجر التي كانت وراء هذا كله من بدايته إلى نهايته، مرددة وقتها نفس المزاعم والذرائع التي نسمعها من الرئيس ترامب وإدارته الآن".

وقال أستاذ العلوم السياسية: "ها هو التاريخ يعيد نفسه بعد ما يقرب من نصف قرن..وإن كان بصورة أسوأ وأعنف، وفي ظروف دولية لم تعد تحتمل مثل هذه السياسات والقرارات".

أمريكا تمارس بلطجتها الدولية في وضح النهار

وأضاف: "بالأمس أغلقت أمريكا بقرار منفرد منها مجال فنزويلا الجوي بالكامل، وحظرت حركة الطيران الدولي والمحلي في أجوائها بصورة كاملة، وحذرت كافة دول العالم من الدخول إلي أجوائها، وهو ما أصابها بالشلل التام وقطع صلتها بالعالم الخارجي، وحتي بين أقاليمها الداخلية وبعضها، وقد فعلت أمريكا ذلك لمنع مادورو من مغادرة بلاده إذا فكر في ذلك، ولتحول دون وصول أي مساعدات عسكرية إليه من الخارج.. ولتبدأ بعدها حربها الشاملة عليه، بعد أن تكون قد عزلته وأربكت له خططه ودفاعاته.."

ترامب يهدد مادورو، فيتو

واختتم الدكتور إسماعيل صبري قائلًا: "وهكذا تمارس أمريكا بلطجتها الدولية في وضح النهار بلا أدني اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية، التي تحظر هذا النوع من استخدامات القوة في العلاقات الدولية.. فلا فنزويلا تهدد الأمن القومي الأمريكي، ولا هي ضالعة في أي تجارة غير مشروعة لممنوعات تضر بسلامة الشعب الأمريكي.. فهذه كلها مزاعم كاذبة لا أساس لها. موضحا أنه بحرب أمريكا علي فنزويلا سوف يعاني العالم من ويلات حرب أخري لم تكن تنقصه وكأن حرب أوكرانيا والحرب علي غزة لم تكونا كافيتين لكي تتعلم الإدارة الأمريكية الدرس، وتبحث لنفسها عن طريق آخر تدافع به عن مصالحها غير طريق الصدام والحرب...".

