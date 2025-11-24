مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة يقدم الدعم لذوي ضحايا هتك العرض بمدرسة السلام

18 حجم الخط

أجرى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام اتصالاته بذوي المجني عليهم الأطفال ضحايا هتك العرض على يد 4 من عمال أحد المدارس في منطقة السلام لتقديم الدعم المعنوي والنفسي.

وتهيب النيابة العامة بكافة الأطراف الالتزام بما تصدره في هذا الشأن من بيانات حرصًا على سرية التحقيقات وصونا لمصلحة الأطفال الفضلي.

نص أقوال عامل النظافة أحد المتهمين في قضية هتك عرض أطفال السلام

وحصلت فيتو على نص أقوال عامل النظافة أحد المتهمين في القضية وجاء فيها:

س: ما تفصيلات اعترافك؟

ج: أنا وزملائي عندنا مشاكل شخصية كبيرة وضغوط شخصية، فالمتهم عادل متزوج وبيواجه مشكلة إن مراته أكبر منه في السن أما المتهم يحيى مراته مريضة بالشلل نتيجة جلطة.

الظروف دي أثرت علينا بالسلب وأصبح لديهم شهوة جنسية قوية، وفي الأول كنا بنبص على المدرسات في المدرسة ونشوف أفلام جنسية ومقاطع إباحية لغاية ما اتفقنا على اغتصاب الأطفال وخاصة أطفال من كي جي 2، علشان هم الأصغر سنا وكمان وعيهم وإدراكهم للأشياء ضعيف، وأنا روحت معاهم وعملت زيهم.

وبعدين كنا بنستغل فترة خروج أطفال الروضة قبل خروج بقية الطلاب، وبيفصل بينهم حوالي ربع ساعة وده الوقت اللي كنا بناخد الأطفال فيه لمكان بعيد عن كاميرات المراقبة، وكنا بنتناوب عليهم.

