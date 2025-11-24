الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة يقدم الدعم لذوي ضحايا هتك العرض بمدرسة السلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
18 حجم الخط

أجرى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام اتصالاته بذوي المجني عليهم الأطفال ضحايا هتك العرض على يد  4 من عمال أحد المدارس في منطقة السلام لتقديم الدعم المعنوي والنفسي. 

 وتهيب النيابة العامة بكافة الأطراف الالتزام بما تصدره في هذا الشأن من بيانات حرصًا على سرية التحقيقات وصونا لمصلحة الأطفال الفضلي.

 

نص أقوال عامل النظافة أحد المتهمين في قضية هتك عرض أطفال السلام 

وحصلت فيتو على نص أقوال عامل النظافة أحد المتهمين في القضية وجاء فيها:

س: ما تفصيلات اعترافك؟

ج: أنا وزملائي عندنا مشاكل شخصية كبيرة وضغوط شخصية، فالمتهم عادل متزوج وبيواجه مشكلة إن مراته أكبر منه في السن أما المتهم يحيى مراته مريضة بالشلل نتيجة جلطة.

الظروف دي أثرت علينا بالسلب وأصبح لديهم شهوة جنسية قوية، وفي الأول كنا بنبص على المدرسات في المدرسة ونشوف أفلام جنسية ومقاطع إباحية لغاية ما اتفقنا على اغتصاب الأطفال وخاصة أطفال من كي جي 2، علشان هم الأصغر سنا وكمان وعيهم وإدراكهم للأشياء ضعيف، وأنا روحت معاهم وعملت زيهم.

وبعدين كنا بنستغل فترة خروج أطفال الروضة قبل خروج بقية الطلاب، وبيفصل بينهم حوالي ربع ساعة وده الوقت اللي كنا بناخد الأطفال فيه لمكان بعيد عن كاميرات المراقبة، وكنا بنتناوب عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتب حماية الطفل النائب العام مكتب النائب العام منطقة السلام

الأكثر قراءة

الطقس غدا، رياح وأتربة وبرق ورعد على هذه المناطق

حالة الطقس غدا، تحذير من شبورة كثيفة على بعض الطرق في هذا التوقيت

اليوم، ثالث جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

مشابه للقاحات كورونا، عقار جديد يفتح الأمل أمام مرضى سرطان الرئة

إسبانيول يفوز إشبيلية 1/2 في الدوري الإسباني

حولتها لكتلة لهب، انفجارات عنيفة تهز كييف جراء هجوم صاروخي (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض مبشر في اليوريا والسلفات، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في البتلو والضاني، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية