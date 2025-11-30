مصرع شخص إثر سقوطه من الطابق الـ11 بالإسكندرية

18 حجم الخط

شهدت منطقة الحضرة في الإسكندرية، مصرع شخص سقط من الطابق الحادي عشر من شرفة عقار، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بورود بلاغ عن سقوط شخص من الطابق الحادي عشر بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقها بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص متأثرا بسقوطه من الطابق الحادي عشر من عمارة، مما ادي الي اصابته التي اودت بحياته.

ويجري ضباط مباحث القسم تحرياتهم عن ملابسات الواقعة،وتحرر محضرًا بالواقعة.

