حزب العدل يحصل على العضوية الكاملة في الليبرالية الدولية

18 حجم الخط

منحت اللجنة التنفيذية للليبرالية الدولية حزب العدل صفة العضوية الكاملة، بعد أن كان الحزب عضوا مراقبا منذ عام ٢٠٢٣، ليصبح أول حزب مصري يحصل على عضوية المنظمة.

كواليس منح العدل عضوية الليبرالية الدولية

وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الأحد ٢٣ نوفمبر في مدينة لاهاي بهولندا، حيث يضم الاتحاد العالمي للأحزاب الليبرالية أكثر من 100 حزب من ٤٥ دولة.

وتمنح العضوية الكاملة الحزب حق المشاركة الكاملة في أنشطة المنظمة والاستفادة من خبراتها السياسية، في ظل اعتراف رسمي بالتزامه بالمبادئ الديمقراطية الليبرالية.

ويتيح هذا الانضمام لحزب العدل الوصول إلى المنتديات والبرامج الدولية المتعلقة بالليبرالية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في سجل الحزب السياسي، دون أن يعني هذا بالضرورة تأثيرًا مباشرًا على السياسات المحلية في مصر.

كل ماتريد معرفته عن الليبرالية الدولية

الليبرالية الدولية، أو الاتحاد العالمي للأحزاب السياسية الليبرالية، تأسست عام 1947، وتضم حاليًا أكثر من 100 حزب من ٤٥ دولة حول العالم. تمثل المنظمة شبكة تعاون بين الأحزاب التي تلتزم بالمبادئ الليبرالية الأساسية، مثل: الحرية الفردية، اقتصاد السوق الحر، حقوق الإنسان، سيادة القانون، والحكم الديمقراطي.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الحوار بين الأحزاب الليبرالية وتبادل أفضل الممارسات السياسية، كما توفر منصة لمناقشة السياسات العامة على المستوى الدولي وتنسيق المواقف في القضايا العالمية.

وتضم عضويتها فئتين أساسيتين: عضوية كاملة وعضوية مراقب، حيث تمنح العضوية الكاملة الحق في التصويت والمشاركة الكاملة في أنشطة المنظمة، بينما تقتصر عضوية المراقب على المتابعة دون تصويت رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.