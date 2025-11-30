الأحد 30 نوفمبر 2025
الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على نوتنجهام 0/1 في الشوط الأول

نوتنجهام
نوتنجهام
انتهى الشوط الأول من مباراة نوتنجهام فورست ضد برايتون بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي تقام على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ماكسيم دي كويبر هدفا برايتون في الدقيقة 45+1.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد برايتون

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ويليامز – موريلو – ميلينكوفيتش – سانجاري.

خط الوسط: دومينوجينز – أندرسون – جيبس وايت – سافونا– ندوي.

خط الهجوم: جيسوس.

تشكيل برايتون أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: ماتس ويفر، فان هيك، لويس دانك، كادويجلو.

خط الوسط: باليبا، ياسين العياري، روتر.

خط الهجوم: مينته، داني ويلبيك، جوميس.

فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس 

وفي نفس الجولة فاز فريق  مانشستر يونايتد على فريق كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لفريق كريستال بالاس لاعبه جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن الحكم يقوم بإلغاءه وإعادة ضربة الجزاء بداعي تسديده للكرة مرتين بعد مراجعة الفار.

وعاد جان فيليب ماتيتا ليسجل من ضربة الجزاء بعدما قرر الحكم إعادتها بعد العودة إلى تقنية الفار، وقام ماتيتا بتسديدة أرضية إلى داخل الشباك على يسار حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 37.

ونجح مانشستر يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 54 من ضربة ثابتة أرسلها برونو داخل منطقة الجزاء استلمها جوشوا زيركزي وسددها قوية مرت في الزاوية القريبة لحارس كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

وأحرز مانشستر هدفه الثاني والفوز في الدقيقة 63 من ضربة ثابتة مررها برونو قصيرة إلى ماونت الذي سددها أرضية قوية من تحت الحائط البشري للاعبي كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

