الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الثقافة يعتمد قرار تكليف آرمن أجوب قيمًا فنيًا على مشروع مصر المشارك في بينالي فينيسيا

الفنان آرمن أجوب،
الفنان آرمن أجوب، فيتو
اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرار اللجنة الفنية باختيار الفنان آرمن أجوب قيمًا فنيًا وفنانًا رئيسيًا للمشروع الفني المصري المشارك في بينالي فينيسيا 2026، لتنفيذ العمل الفني المعنون بـ “المحسوس واللامحسوس”.

وأكد وزير الثقافة أن مشاركة مصر في بينالي فينيسيا تمتد لما يقارب ثمانية عقود، وهي من أبرز المشاركات التي تعكس حضور مصر الثقافي والفني على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن البينالي يُعد منصة مرموقة تُبرز تطور الفن المصري وقدرته على الحوار مع الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي هذه المشاركة اهتمامًا خاصًا، وتعمل على توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان تقديم عمل يليق بمكانة مصر وتاريخها الريادي في الفنون، معربًا عن ثقته في أن الفنان آرمن أجوب سيقدم رؤية فنية متميزة تجمع بين الأصالة والابتكار وتُبرز الهوية المصرية في سياق عالمي متجدد

الدكتور أحمد فؤاد هنو الفنان آرمن أجوب بينالي فينيسيا 2026 آرمن أجوب الهوية المصرية

