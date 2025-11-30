وزير الثقافة يعتمد قرار تكليف آرمن أجوب قيمًا فنيًا على مشروع مصر المشارك في بينالي فينيسيا

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرار اللجنة الفنية باختيار الفنان آرمن أجوب قيمًا فنيًا وفنانًا رئيسيًا للمشروع الفني المصري المشارك في بينالي فينيسيا 2026، لتنفيذ العمل الفني المعنون بـ “المحسوس واللامحسوس”.

وأكد وزير الثقافة أن مشاركة مصر في بينالي فينيسيا تمتد لما يقارب ثمانية عقود، وهي من أبرز المشاركات التي تعكس حضور مصر الثقافي والفني على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن البينالي يُعد منصة مرموقة تُبرز تطور الفن المصري وقدرته على الحوار مع الاتجاهات العالمية المعاصرة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تولي هذه المشاركة اهتمامًا خاصًا، وتعمل على توفير كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان تقديم عمل يليق بمكانة مصر وتاريخها الريادي في الفنون، معربًا عن ثقته في أن الفنان آرمن أجوب سيقدم رؤية فنية متميزة تجمع بين الأصالة والابتكار وتُبرز الهوية المصرية في سياق عالمي متجدد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.