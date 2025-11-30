السجن 3 سنوات لخادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة في النزهة

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة خادمة وآخر متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

سرقة مبالغ مالية في النزهة

وكانت مباحث قسم شرطة النزهة تلقت بلاغا من موظف يفيد بسرقة مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية من داخل شقته.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهمة.

وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وسرقة الشقة بالاشتراك مع عاطل، حيث سرقت بعض الأشياء وهي عبارة عن سلسلة ذهبية ومبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه وجهاز حاسب آلي.

وأشار المتهمان إلى أنهما قاما ببيع المضبوطات وإنفاق قيمتها على متطلباتهما الشخصية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وترصد فيتو عقوبة السرقة والحالات المشددة للعقوبة وما هي عقوبة المتهم كالآتي:

وقالت شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة سرقة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

وأكدت شيرين محفوظ المحامية بالنقض والادارية العليا، أنه توجد عقوبات بالحبس مع الشغل وهي كالتالي:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد الأماكن المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

