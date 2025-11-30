نبيلة مكرم عبيد: صندوق مكافحة الإدمان ينشر ثقافة التوعية والعلاج

18 حجم الخط

قالت نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، إن صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ينشر ثقافة مكافحة علاج الإدمان، واستغلال مراكز تنمية الأسرة حتى نتمكن من الوصول إلي كل المستفيدين.

المشروعات الخدمية

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف لها كل الشكر في المشاركة في التوعية في هذه المبادرات، ولابد من وجود كل هذه المشاركات في جميع المبادرات والمشروعات الخدمية.

قرار رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف الوطني

وأضافت أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء التحالف، كان الهدف منه مساعدة الدولة في كل هذا الخطوط، وكان أول الشراكات مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، موضحة أن أعمال التضامن داخل جميع المحافظات تم وفق بروتوكول بين التحالف ووزارة التنمية المحلية، عن طريق استغلال مراكز تنمية الأسرة غير المستغلة إلى مراكز مضيئة للشباب والسيدات.

دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

