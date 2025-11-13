مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة

الخميس 13 نوفمبر 2025
حرص الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على زيارة مقر الصندوق "بيت التطوع" بجامعة القاهرة والالتقاء بالمتطوعين.

ويهدف المقر إلى جذب الشباب من طلاب الجامعة، وتعريفهم بسبل الوقاية من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، كما التقى "عثمان" المتطوعين داخل المقر وحثهم على الاستمرار فى تكثيف الأنشطة التوعوية.

 العام الدراسي الحالي

ونفذ "بيت التطوع" التابع لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة  28 مبادرة على مستوى كليات الجامعة منذ بداية العام الدراسي  الحالى وحتى الآن بأنشطة متنوعة تستهدف رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة فضلا عن المشاركة في القوافل التي تنظمها جامعة القاهرة بالمناطق المختلفة باستهداف 20960 مستفيد.

كما تقدم أكثر من 712 طالبا وطالبة جدد  من جامعة القاهرة للانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن.

أنشطة بيوت التطوع

من ضمن أنشطة "بيوت التطوع" التى ينفذها المتطوعون من الشباب والفتيات، إقامة فعاليات متنوعة، مثل رسم الطبيعة وربطها بأضرار المواد المخدرة من منطلق أن التدخين وتعاطى المخدرات يؤديان إلى تلوث البيئة، وبالتالي يضران بصحة الإنسان، كما يتم أيضا تنفيذ نشاط وهو التعلّم باللعب من خلال "عجلة المعلومات"، وهى عبارة عن دائرة تتضمن مجموعة معلومات عن الأفكار والمعتقدات المغلوطة حول المواد المخدرة، ويتم من خلالها طرح عدد من الأسئلة مثل ما علاقة التدخين بتشويه جمال المرأة؟.. وما علاقة المخدرات بضعف القدرة الجنسية لدى الرجال؟

 إلى جانب التوعية بخطورة تعاطى مخدري الحشيش والبانجو والأضرار الناتجة عنهما، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الشائعة مثل أن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز.. أو القوة البدنية أو الثقة بالنفس" وغيرها من الأنشطة التوعوية المختلفة.‏

