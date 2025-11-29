أرقام تاريخية قبل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

18 حجم الخط

قبل انطلاق مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية، تتجه الأنظار إلى الأرقام التاريخية بين الفريقين، والتي تمنح اللقاء طابعًا خاصًا.

فالزمالك يُعد من أكثر الأندية الأفريقية مشاركةً في البطولات القارية بواقع 38 موسمًا، خاض خلالها 318 مباراة، حقق الفوز في 162 وتعادل في 70 وخسر 86، وسجل 489 هدفًا واستقبل 280.

على الجانب الآخر، يملك كايزر تشيفز خبرات أقل على الساحة القارية، حيث يشارك للموسم الحادي عشر فقط، وخاض 69 مباراة حقق فيها 36 فوزًا و14 تعادلًا و19 هزيمة، مسجلًا 103 أهداف ومستقبلًا 60.

الأرقام في الكونفدرالية

وفي بطولة الكونفدرالية، يظهر تفوق الزمالك بشكل واضح، إذ يشارك للمرة السادسة ولعب 59 مباراة فاز خلالها بـ36 وتعادل 13 وخسر 10 فقط، بينما سجل 98 هدفًا واستقبل 41.

أما كايزر تشيفز، فيشارك للمرة الثالثة فقط، ولعب 13 مباراة فاز في 5 وتعادل مرة وخسر 7، وسجل 19 هدفًا واستقبل 14.

وتُظهر نتائج النسخة الحالية اختلافًا واضحًا بين الطرفين، فالزمالك تجاوز ديكيداها وزيسكو دون خسارة، بينما واجه كايزر تشيفز صعوبات أمام كابوسبور وسيمبا قبل خسارته أمام المصري.

ومع ذلك، تحمل المواجهة طابعًا خاصًا نظرًا لقوة الفريقين وتاريخ الزمالك أمام فرق جنوب أفريقيا، حيث لعب 12 مباراة وحقق 5 انتصارات مقابل 6 هزائم.

