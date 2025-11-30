المشدد 7 سنوات لعاطل متهم بسرقة ربة منزل في الزيتون

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سرق المبلغ النقدي والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليها في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم استوقف المجني عليها حال سيرها بالطريق العام ثم طالب منها هاتفها المحمول ومبلغ مالي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بسرقة المجني عليها وأرشد عن المبلغ المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم واحالته الي محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.