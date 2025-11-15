المشدد 10 سنوات لعاطل سرق معلما بالإكراه في الزيتون

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة سرقة معلم بأسلوب الإكراه وحيازة سلاح أبيض مطواه بمنطقة الزيتون.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم سرق المبلغ النقدى والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليه ج.ا مدرس، وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه والتارك به أثر جروح وإصابات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم استوقف المجني عليه حال سيره بالطريق العام، وطلب منه هاتفه المحمول وما أن تركه وابتعد انهال حتى انهال عليه ضربا فأحدث به عدة إصابات في أنحاء جسده واستولى على متعلقاته.



وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل له معلومات جنائية واعترف بسرقة المجني عليه وأرشد عن المبلغ المسروق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

