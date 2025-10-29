وزير الاقتصاد السعودي: أتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال 2025

كشف وزير الاقتصاد السعودي، فيصل الإبراهيم، عن توقعاته حول معدلات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025، وأبرز العوامل التي تدعم زيادة النمو خلال الفترة المقبلة.

معدلات نمو الاقتصاد السعودي

وقال الإبراهيم، في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إنه يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025، مدعوما بأداء القطاع غير النفطي، مع تقليل الاعتماد على النفط، يحسب وكالة رويترز.

وتابع: لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد. ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية.

توقعات اقتصادية حول معدلات الإنفاق

في شهر سبتمبر الماضي، توقعت وزارة المالية السعودية، أن يبلغ إجمالي النفقات في العام 2026 نحو 1.3 تريليون ريال (350 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.15 تريليون ريال (306 مليارات دولار)، وبعجز يقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما رفعت توقعاتها لنمو ناتج المملكة الإجمالي إلى 4.6% في 2026.

تعزيز دور القطاع الخاص

ورأت الوزارة أن الاقتصاد السعودي منذ انطلاق «رؤية 2030» شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026 نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وكانت الوزارة توقعت حينها أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.4%، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية، التي من المتوقع أن تسجّل نموًا بنحو 5% في نهاية العام 2025.

وتشهد المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا هائلا ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

