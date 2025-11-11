الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن بنسبة 0.7% خلال تسعة أشهر

علم الأردن، فيتو
18 حجم الخط

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الأردن تراجعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن 

وانخفضت الأسعار بشكل تراكمي بنسبة 0.68% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وعلى أساس شهري، شهد شهر سبتمبر 2025 انخفاضا بنسبة 0.94% مقارنة بشهر أغسطس السابق له، كما انخفض الرقم القياسي بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.

وخلال التسعة أشهر الأخيرة، كان القطاع الأبرز في هذا الانخفاض هو الصناعات التحويلية، والتي تراجعت أسعارها بنسبة 0.91%. في المقابل، شهدت الصناعات الاستخراجية ارتفاعًا بنسبة 1.45%، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.85%.

سجلت الصناعات التحويلية في سبتمبر، انخفاضا حادا بنسبة 1.77% على أساس سنوي، ورغم الارتفاع الكبير في أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.32%، إلا أنه لم يكن كافيًا لتعويض الاتجاه العام الهبوطي.

صادرات الصناعة في الأردن 

إلى ذلك، أظهرت بيانات غرفة صناعة عمان أداء إيجابيا للصادرات، حيث قفزت قيمتها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 13.2% لتصل إلى 6.2 مليار دينار. 

وسجلت معظم القطاعات الفرعية نموا، تصدرتها الصناعات الإنشائية بقفزة هائلة بلغت 66.3%.

منتخب الناشئين 2009 يفوز على الأهلي 2008 بثلاثية استعدادًا لمواجهتي الأردن

نمو الصادرات الصناعية في الأردن إلى 6.8 مليار دولار خلال 7 أشهر

وتظهر البيانات انخفاضا مطردا في تكاليف الإنتاج على مستوى المصانع، مما قد ينعكس إيجابا على معدل التضخم على مستوى المستهلك، ومع ذلك، يبقى تأثير الارتفاعات في قطاعي الاستخراج والكهرباء عاملا يستحق المتابعة في الأشهر القادمة.

الأردن المنتجين الصناعيين أسعار المنتجين الصناعيين الصناعات التحويلية أسعار الصناعات الاستخراجية الصناعات الاستخراجية صناعة عمان

الجريدة الرسمية