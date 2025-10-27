الإحصاء: ارتفاع عدد المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية إلى 15.2 مليون فرد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين في مختلف الأنشطة الاقتصادية ليصل إلى 15.234 مليون مشتغل خلال عام 2022 /2023، مقابل 13.465 مليون مشتغل في التعداد الاقتصادي السابق لعام 2017 /2018، بنسبة نمو بلغت 13.1%.

جاء ذلك وفقا لنتائج التعداد الاقتصادي السادس الذي أُعلن خلال الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء اليوم الاثنين.

وأشار الجهاز إلى أن هذه الزيادة تعكس توسع النشاط الاقتصادي وتنامي القطاعات الإنتاجية والخدمية في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل جديدة داخل الاقتصاد الرسمي.

أنواع الأنشطة الاقتصادية

وأظهرت نتائج التعداد أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على النصيب الأكبر من المشتغلين بنسبة 35.4% من إجمالي العاملين في الأنشطة الاقتصادية يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21.3% ثم خدمات الغذاء والإقامة بنسبة 5.8% وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 5.6%.

كما سجلت أنشطة الخدمات الأخرى نسبة 5% من إجمالي المشتغلين تلتها أنشطة التشييد والبناء والزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3.4% لكل منهما بينما جاءت أنشطة التعليم بنسبة 3%.

وكانت أقل الأنشطة تشغيلًا وفق التعداد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.5%، والعقارات والتأجير بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز بنسبة 0.9%.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات الاحتفال بـ اليوم العالمي للإحصاء، والذي شهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2023، إلى جانب الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بحضور اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، وعدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإعلاميين.

