الصناعات الهندسية تبدأ تفعيل مبادرة "اشتغل وطور" لتطوير أداء 300 شركة وتأهيلها للتصدير

تنظم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات الهندسية عددا من الدورات التدريبية لأصحاب الشركات والكوادر البشرية بها لتحسين بيئة العمل وتطوير أداء هذه الشركات وتحمل هذه الدورات عنوان “مبادرة اشتغل وطور” بتكلفة ١٠ ملايين جنيه من الغرفة لأعضائها، وبالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وعدد من الجامعات بمصر.

مبادرة "اشتغل وطور"

وأوضح المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، أن غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس ومجلس الادارة أطلقت مبادرة “اشتغل طور”، وتم تخصيص ١٠ ملايين جنيه من موازنة هذا العام لتنفيذ هذه المبادرة لتطوير أداء الشركات بصفة عامة.

وأضاف أن المبادرة بدأت بالشركات الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى، على أن يخدم باقى فئات الكبيرة، وتهدف المرحلة الأولى لتطوير الشركات من حيث الإدارة، بحيث يكون صاحب الشركة لديه جميع المعلومات عن جوانب الشركة.

وتم إعداد برامج بالمبادرة، وهي 4 برامج في الدورات التدريبية، منها التخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية والتشغيل والجودة والتسويق، بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمبادرة بالترتيب مع الجامعات التي تم اختيارها.

وأوضح المهندس عبد الصادق أن المرحلة الثانية من المبادرة ستعتمد على تأهيل الشركات للتصدير، وهذا هو البرنامج الثاني.

وأكد المهندس عبد الصادق أن المبلغ المخصص من الغرفة للمبادرة وبرامج تخصصية مثل برامج لصناعة الاسطمبات وبرامج لتأهيل الشركات للتصدير.

وأوضح أن المبادرة الخاصة بـ “اشتغل وطور” تستهدف من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ شركة بمختلف البرامج التدريبية طوال فترة المبادرة.

وقالت شيماء عليبة عضو غرفة الصناعات الهندسية: إن الغرفة برئاسة محمد المهندس خلال الدورة المنتهية قامت بمجهود كبير لدعم قطاع الصناعة، وفكرة المشروع كانت للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل ٩٠ ٪؜ من الشركات في مصر، ونحن كان هدفنا الأساسي تعميق التصنيع المحلي وربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الإمداد وتعظيم الصادرات المصرية.

وأشارت عليبة إلى أهمية تطوير الصناعات الصغيرة ومساعدتها في التصدير، مضيفة: لهذا أعددنا هذه المبادرة وأعددنا برامج لتدريب وتطوير الشركات على البرامج المحاسبية والمالية والادارية والتسويقية، ووجدنا أنه لابد من التعاون مع مركز تحديث الصناعة من خلال خبراته ليكون ذراعا تنفيذيا للمبادرة وبالتنسيق مع الجامعات.

وأضافت المهندسة نسرين رفعت رئيس قطاع الصناعات الهندسية ومدير برنامج تعميق التصنيع المحلي بمركز تحديث الصناعة أن مبادرة “اشتغل وطور” هي مبادرة صادرة من غرفة الصناعات الهندسية وساهمنا مع الغرفة في مضمون هذه المبادرة وساعدنا معهم في تنفيذ هذه المبادرة من خلال طرحها في شكل كراسة شروط على ٤ جامعات، وتم بالفعل التعاون مع الجامعة البريطانية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أن المبادرة تستهدف تطوير أصحاب الأعمال والإدارة التنفيذية على برامج التشغيل والتخطيط الاستراتيجي والمهارات الشخصية والتسويق والمالية لغير الماليين، وهذه المحاور هي العناصر الأساسية لكل شركة.

فيما قال الدكتور أحمد درويش عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة البريطانية: إن الهدف من كلية التعليم المستمر هو ربط سوق العمل بالطالب والخريج لأننا نقدم برامج تعليمية متطورة وبشكل مستمر تواكب التطور العصري والتكنولوجي، ونحن لدينا برامج تخاطب سوق العمل اعتمادا على الأكاديميين المؤهلين.

ومن جانبه قال أحمد عثمان عضو غرفة الصناعات الهندسية وأحد المشاركين بالبرنامج التدريبي: إن هذه المبادرة والدورات التدريبية أضافت لنا الكثير لأنها احتوت على كل أركان العمل بالشركات مثل الحسابات والاستراتيجية والتسويق، وسأطبق ذلك على شركتي.

وأشار كريم جلال مدير الجودة بأحد المصانع ومشارك بالدورة التدريبية، أن المادة العلمية التي تقدم لنا متميزة والمحاضرين على درجة عالية من التميز.

و أضاف أن هذه المبادرة ستساعد الشركات في تطوير نفسها وحل مشاكلها بطريقة علمية.

ودعا كريم جلال جميع الشركات لمتابعة انشطة الغرفة الهندسية والاستفادة بما تقدمه من خدمات للأعضاء، ومنها مبادرة "اشتغل وطور".

