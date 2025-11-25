كامل الوزير: الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في مجال مضخات المياه

18 حجم الخط

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية المتخصصة في صناعة المضخات، وذلك لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع المضخات والمحركات الكهربية في مصر بتكنولوجيا إيطالية متقدمة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتصنيع مضخات المياه، وخاصة المضخات الغاطسة المطلوبة في المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المضخات.

الصناعة: نحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتلبية احتياجات السوق المحلي

وأشار الوزير إلى أن الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الأفريقية.

سد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الافريقية

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع المشترك والذي يستهدف تصنيع مضخات مشقوقة (Split Casing)، والمضخة الطاردة المركزية (End-Suction)، والرأسية (Vertical Turbine)، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في مصر، وتدريب العمالة المصرية لتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنويًا.

وأوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه من الصناعات التي توليها وزارة الصناعة أهمية كبرى، خاصة وأنها ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها الوزارة لجذب الاستثمارات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارته الأخيرة رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة الوايلر فريد للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الدولة تعمل بكل قوة لتهيئة مناخ صناعي متطور يضمن نجاح المشروعات المحلية وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا ودوليًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.