اقتصاد

وزير الصناعة اللبناني: ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10 مليارات دولار

كشف وزير الصناعة اللبناني، جو عيسى الخوري، عن تحسن أداء القطاع الصناعي في لبنان رغم التحديات، مشيرًا إلى أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي قفزت من 5.5 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار.

 

تحول الأزمة إلى فرصة

أوضح الوزير أن الحرب التي شهدها لبنان، رغم آثارها السلبية، أدت إلى تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، بحسب شبكة CNBC عربية.

وأضاف: ساهم في ذلك ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل ملحوظ، إلى جانب تحسن جودة المنتجات المحلية وظهور بدائل لبنانية عن الكثير من السلع المستوردة.

إستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي

وأعلن الخوري إقرار قانون جديد لتطوير الصناعات التكنولوجية قبل ثلاثة أشهر، يُتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على إعفاءات ضريبية، في محاولة لجذب رؤوس الأموال التي كانت تاريخيًّا تتركز في قطاعي العقارات والسياحة.

وكشف عن وجود وفود أوروبية وأمريكية تزور بيروت حاليا للبحث عن خيارات بديلة للتصنيع في آسيا والصين، مؤكدا أن لبنان يسعى ليكون أحد هذه البدائل.

 

عودة الاستثمارات السعودية

وأعرب الوزير عن تطلع لبنان على "أحر من الجمر" لعودة الاستثمارات السعودية، معتبرًا أن المملكة العربية السعودية كانت تاريخيًّا من أكبر المستثمرين في لبنان.

لبنان يعلن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزارة العمل تدعو المصريين في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة


وأكد أن لبنان قد يشكل المدخل الطبيعي إلى السوق السورية خلال الخمس إلى السبع السنوات المقبلة، مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

