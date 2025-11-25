شراكة استراتيجية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومدارس Skills لتمكين الطلاب من تعليم متكامل ومهارات مهنية تنافسية

18 حجم الخط

برامج تدريبية متخصصة لصقل المهارات وتأهيل الطلاب لسوق العمل الدولي

د. هالة المنوفي: الشراكات الفاعلة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا لتطوير جودة التعليم

سهى يوسف: تعاون نوعي يفتح أمام طلابنا آفاقا أكاديمية ومهنية أوسع

الشراكة نموذج للتكامل بين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي لخدمة التنمية البشرية



في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على ترسيخ شراكات استراتيجية فعالة مع مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، وقعت الجامعة مذكرتي تفاهم مع مدارس Skills الدولية، بمبادرة مقدرة من مجلس إدارتها، وذلك بهدف تعزيز التكامل التعليمي، وفتح آفاق أكاديمية وتدريبية مبتكرة تُسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

وجاءت هذه الخطوة برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس مجلس إدارة مدارس Skills الدولية، وشهد مراسم توقيع مذكرتي التفاهم كل من الدكتورة هالة المنوفي، رئيس الجامعة، والأستاذة سهى يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة مدارس Skills، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وقيادات المدارس، في مشهد يعكس توافق الرؤى نحو تطوير مسارات التعليم وتحقيق التكامل بين مراحله المختلفة.

ويأتي هذا التعاون لحرص الجانبين على تطوير منظومة التعليم، وتعزيز مهارات الطلاب من خلال برامج أكاديمية وعملية متقدمة، ويستهدف هذا التعاون تقديم برامج تدريبية متخصصة لطلبة وخريجي برنامج اللغة الألمانية بكلية اللغات والترجمة، إلى جانب طلاب وخريجي كليات القطاع الطبي والهندسي والتكنولوجي، لتأهيلهم لغويًا ومهنيًا بما يعزز فرصهم في سوق العمل، خاصة في مجالات تدريس العلوم التطبيقية باللغة الألمانية.

كما يهدف التعاون إلى دعم الطلاب الراغبين في الحصول على منح دراسية بالدول الناطقة بالألمانية، من خلال تطوير مستواهم اللغوي بالتعاون مع أكاديمية (Di Mannschaft Akademie) المعتمدة من مؤسسة (Cornelsen) الألمانية، التي ستتولى توفير مدربين معتمدين لتنفيذ برامج تدريبية احترافية تستجيب لمتطلبات العصر.

من جانبها قالت الدكتورة هالة المنوفي إن توقيع مذكرتي التفاهم مع مدارس Skills الدولية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين التعليم الجامعي وما قبله، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتماما بالغا بفتح مسارات تعاون تساهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. وأضافت أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الجامعة الدائم نحو التوسع في برامج التدريب والتأهيل، بما يضمن تخريج كوادر تملك المهارة والعلم معا.

وأكدت سهى يوسف نائب رئيس مجلس إدارة مدارس سكيلز، أن هذا التعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يأتي انطلاقًا من إيمان مدارس Skills بضرورة التكامل بين جميع مراحل العملية التعليمية.

وأضافت سهى يوسف أن الشراكة مع مؤسسة أكاديمية عريقة بحجم الجامعة تمثل فرصة واعدة لتقديم نموذج تعليمي متكامل، يرتكز على الجودة والابتكار ويمنح الطلاب فرصًا حقيقية للتطور الأكاديمي والمهني، في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في معايير التعليم والتوظيف، ووأضحت أن التعاون مع جامعة MUST يمثل خطوة مهمة لربط طلابها وأعضاء هيئة التدريس ببيئة جامعية متطورة تفتح آفاقًا جديدة للتميزو إضافة قوية لمسيرة المؤسستين، وخطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل.

وتضم "سكيلز" عدة مدارس مختلفة تتمتع كل منها بخصائص متميزة تجعلها تتسم بالتفرد ومن بين هذه المدارس تأتى المدرسة الناشيونال "القسم الإنجليزي" وهو الذى يقوم بتطبيق منهج وزارة التربية والتعليم مع استخدام وتطوير أحدث تقنيات التدريس، و"القسم الألمانى" الذى يقدم المهارات الألمانية المتمثلة في المنهج الوطنى في اللغة الألمانية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أيضًا، وفى القسم الدولي بمدارس سكيلز توجد أيضًا المدرسة البريطانية وهى المدرسة التي تمنح شهادة ال IGCSE المعتمدة من جامعة كامبريدج، فى حين تأتى المدرسة الأمريكية فى القسم الدولى لتقدم الدبلومة الأمريكية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.