جامعة الريادة تبحث التعاون العلمي المشترك مع الجامعات الصينية

زار وفد سفارة جمهورية الصين الشعبية برئاسة لو تشون شنج وزير مستشار للشؤون التعليمية مقر جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، لبحث التعاون العلمي المشترك بين الجامعة والجامعات الصينية وتعزيز التبادل الثقافي واللغوي والطلابي في ضوء الشراكات مع الجامعات الدولية في مجالات التعليم والابتكار والبحث العلمي.



وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة، ان التعاون مع الجامعات الصينية يأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول خاصة وأن مصر محورًا رئيسيًّا في هذه المبادرة بفضل موقعها الجغرافي الفريد ودورها كمركز لوجستي يربط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا حيث تسعى المبادرة إلى دعم التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وأشار حجازي إلى أن التعاون المشترك مع الجامعات الصينية يتضمن توقيع مذكرة تفاهم أولية مع جامعة صينية مرموقة وتشكيل فريق عمل داخل جامعة الريادة والبدء ببرنامج أكاديمي مشترك كنموذج تجريبي والتنسيق مع السفارة الصينية ووزارة التعليم العالي المصرية لدعم المشروع، مؤكدا ان قيادات الجامعة حريصون علي توفير بيئة تعليمية محفزة ذات تقنية ذكية متطورة ليكون خريج جامعة الريادة قادر على التفكير الإبداعي والابتكار والمنافسة في سوق العمل.

من جانبه قال لو تشون شنج وزير مستشار الشئون التعليمية بالسفارة الصينية إن هناك علاقات تاريخية نشأت بين مصر والصين في كافة المجالات الدبلوماسية والشعبية.

وأشار إلى أن هناك 30 جامعة صينية تزور مصر سنويًّا لبحث التعاون المشترك مع الجامعات المصرية وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تخدم القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلدين، ومرحبا بالتعاون مع جامعة الريادة في الطاقة النظيفة والمتجددة والتنمية المستدامة وتبادل الطلاب خاصة مع الجامعات الصينية التي تحمل نفس التخصصات المختلفة.

حضر اللقاء حسام مبروك نائب رئيس مجلس الأمناء ونواب رئيس الجامعة والعمداء والأمين العام ومستشاري مجلس الأمناء ورئيس الجامعة.

