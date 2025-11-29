السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تشريح جثة شخص عثر عليها بعد تغيبه 3 أيام في الحوامدية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف
18 حجم الخط

 أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص بعد تغيبه 3 أيام في الحوامدية، لإعداد تقرير وافٍ عن الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 

تفاصيل العثور على جثة بالحوامدية

 وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في الحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص يدعى "م.ف"، مقيم بإحدى قرى العياط، ومبلغ بتغيبه منذ 3 أيام، حيث كان يعمل بالحوامدية، وانقطع الاتصال به عقب ذلك.


وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص آخر مشاهدات للمتوفي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة أمن الجيزة العثور على جثة شخص الحوامدية

مواد متعلقة

ضبط 3 أشخاص لتورطهم في سرقة سيارات نصف النقل بالجيزة

عروس لم تكتمل فرحتها، النيابة تحقق في مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح

النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في مصرع شخص خلال مشاجرة بالحوامدية

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية