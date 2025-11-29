تشريح جثة شخص عثر عليها بعد تغيبه 3 أيام في الحوامدية

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص بعد تغيبه 3 أيام في الحوامدية، لإعداد تقرير وافٍ عن الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيتها، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل العثور على جثة بالحوامدية

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة شخص في الحوامدية، وبإجراء التحريات تبين أن الجثة لشخص يدعى "م.ف"، مقيم بإحدى قرى العياط، ومبلغ بتغيبه منذ 3 أيام، حيث كان يعمل بالحوامدية، وانقطع الاتصال به عقب ذلك.



وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وفحص آخر مشاهدات للمتوفي، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

