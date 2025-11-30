بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

18 حجم الخط

في تطور انتخابي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر ضمن المرحلة الأولى، مع إعادة العملية الانتخابية في تلك المناطق من جديد، بعد نظر الطعون المقدمة ووجود وقائع تستوجب الإلغاء وإعادة التصويت.

الدوائر التي شملها قرار الإلغاء

شمل الحكم النهائي إلغاء الانتخابات في 11 دائرة جاءت كالآتي:

الهرم

الدائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة

البلينا في سوهاج

ملوى في المنيا

أبو قرقاص في المنيا

حوش عيسى في البحيرة

أبو تيج في أسيوط

الطامية في الفيوم

منقباد فى أسيوط

إسنا في الأقصر

بندر ومركز الأقصر



خلفيات الطعون والقرارات

جاءت قرارات الإلغاء بعد فحص شامل للطعون الانتخابية التي تضمنت مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، وفروق تصويتية مؤثرة بين المرشحين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بإجراءات الفرز وإدارة اللجان. وأكدت المحكمة أن إعادة الانتخابات تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني الجديد لإعادة التصويت في الدوائر التي شملها الحكم.

