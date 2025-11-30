الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

إلغاء الانتخابات
إلغاء الانتخابات في 11 دائرة بقرار من الإدارية العليا، فيتو
18 حجم الخط

في تطور انتخابي بارز، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الدوائر ضمن المرحلة الأولى، مع إعادة العملية الانتخابية في تلك المناطق من جديد، بعد نظر الطعون المقدمة ووجود وقائع تستوجب الإلغاء وإعادة التصويت.

الدوائر التي شملها قرار الإلغاء

شمل الحكم النهائي إلغاء الانتخابات في 11 دائرة جاءت كالآتي:

الهرم

الدائرة التاسعة كوم حمادة في البحيرة

البلينا في سوهاج

ملوى في المنيا

أبو قرقاص في المنيا

حوش عيسى في البحيرة

أبو تيج في أسيوط

الطامية في الفيوم

منقباد فى أسيوط

إسنا في الأقصر

بندر ومركز الأقصر


خلفيات الطعون والقرارات

جاءت قرارات الإلغاء بعد فحص شامل للطعون الانتخابية التي تضمنت مخالفات تتعلق بسير العملية الانتخابية، وفروق تصويتية مؤثرة بين المرشحين، إضافة إلى شكاوى تتعلق بإجراءات الفرز وإدارة اللجان. وأكدت المحكمة أن إعادة الانتخابات تهدف لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني الجديد لإعادة التصويت في الدوائر التي شملها الحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات البرلمانية الإدارية العليا اعادة الانتخابات طعون انتخابية دوائر انتخابية أخبار مصر

مواد متعلقة

الإدارية العليا تلغي نتائج انتخابات النواب بدائرة إدفو بأسوان والدائرة التاسعة بديرمواس

الإدارية العليا تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في الدائرة الخامسة حوش عيسى والدائرة الثالثة بالمنيا

«الإدارية العليا» تحيل 3 طعون على انتخابات النواب للنقض وترفض طعن أحمد مرتضى منصور

إلغاء الانتخابات بالدائرة الثالثة الفيوم والرابعة أسيوط وأبو تيج والأقصر

الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 100 طعن على انتخابات مجلس النواب

الإدارية العليا تواصل انعقادها للبت في 187 طعنا على انتخابات النواب

الإدارية العليا تعدل عن قرارها بإعادة المرافعة في 187 طعنا على انتخابات النواب وتحجزهم للحكم

أحمد مرتضى منصور يصل الإدارية العليا لحضور جلسة طعنه على نتائج انتخابات المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام فولهام 2/0 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

توتنهام يسقط بالخسارة أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

بالأسماء، تفاصيل إلغاء الإدارية العليا لانتخابات النواب في 11 دائرة بالمرحلة الأولى

الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

الإدارية العليا تلغي الانتخابات في دائرة المنتزه بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دولة التلاوة، الشيخ طه النعماني ينافس المتسابق محمد محفوظ على جمال الصوت (فيديو)

المتسابق أبو العلا يبهر “دولة التلاوة” بقراءة تهز القلوب، وهذه نصيحة لجنة التحكيم (فيديو)

"دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ منصور الشامى الدمنهورى: صوت نادر ومدرسة عريقة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية