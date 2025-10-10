الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس حدائق العاصمة لمقاولي شقق سكن لكل المصريين: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين

م. أحمد العربي
م. أحمد العربي

أكد المهندس أحمد العربي رئيس جـهاز مدينة حدائق العاصمة ، أن فرق العمل وشركات التنفيذ تتواجد ميدانيًا بشكل مستمر لتنفيذ خطة شاملة للانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بالمرحلة الخامسة ضمن الإعلان الرابع عشر.

وشدد رئيس الجهاز على أنه لن يتم التهاون مع أي شركة تتقاعس عن أداء مهامها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن وتواكب التطور الذي تشهده الدولة المصرية.

وأضاف العربي أن العمل لا يتوقف حتى خلال أيام العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والوزارة، لضمان سرعة إنجاز الأعمال وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات داخل المدينة.

إجراء القرعة العلنية لعدد من قطع الأراضي

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن إجراء القرعة العلنية لعدد من قطع الأراضي المُضافة التي تم تقنين أوضاعها بمناطق القادسية والأمل والكيلو 48 أرقام (19 – 20 – 21) تباعًا، وذلك خلال أيام الأحد والاثنين 12 و13 أكتوبر الجاري وذلك فى إطار تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي المُضافة التي تم تقنين أوضاعها.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعات تُقام تنفيذًا لتوجيهات  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة الالتزام بأعلى معايير الشفافية والإعلان الواضح لكافة المواعيد والإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن العدالة والمصداقية في توزيع الأراضي.

وأضاف “مراد” أن القرعة تشمل مناطق القادسية، والأمل، والكيلو 48 (سابقًا)، بمساحات متنوعة تبدأ من 200 م² وحتى 500 م²، وذلك بحضور المواطنين الذين استوفوا شروط التقديم وسداد المقدمات المالية المقررة.

وأكد أن الجهاز اتخذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان سير إجراءات القرعة في أجواء منظمة تتسم بالوضوح والحياد الكامل، وبما يتيح لجميع المتقدمين الاطلاع على النتائج بشفافية تامة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن تلك الطروحات تأتي في إطار خطة الدولة نحو التوسع العمراني المتكامل وتوفير فرص تملك أراضٍ مميزة للمواطنين داخل المدن الجديدة، بما يواكب توجهات التنمية الشاملة لرؤية مصر 2030.

كما شدد على استمرار الجهاز في تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية تعكس تطور منظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة.

وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات التالية أثناء حضور القرعة العلنية:

سيتم غلق الأبواب الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء إجراءات القرعة العلنية، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد حفاظًا على النظام وسير العمل.

يُسمح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد فقط.

يجب استكمال قيمة الـ 25% الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

وناشد الجهاز بجميع المواطنين المتقدمين ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والتعليمات المعلنة، ومراجعة موقع الجهاز .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى العبور الجديدة

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

تصفيات كأس العالم، تعادل سلبي بين جنوب أفريقيا وزيمبابوي في الشوط الأول

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

شوط أول سلبي بين نيجيريا وليسوتو في تصفيات كأس العالم

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

خلاف على الميراث ينتهي بجريمتي قتل مروعتين في الأقصر

الأمم المتحدة تكشف موعد بدء تسليم المساعدات الإنسانية في غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

مفتي الجمهورية: بناء الإنسان هو الأصل الذي تُبنى عليه الأوطان

المزيد
الجريدة الرسمية