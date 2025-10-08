جهاز حدائق العاصمة يوجه إنذارات للشركات المتقاعسة في تنفيذ شقق سكن لكل المصريين

قام المهندس أحمد العربي رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة بجولة تفقدية موسعة لمتابعة بعض مشروعات الشركات المنفذة لأعمال الطرق لخدمة عمارات المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بمنطقة ٢٣٥٠ فدان بالمدينة،

مستكملا جولته بالمرور على مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور الإسكان المتوسط، والتي تضم عدد ( ٣٠٧ ) عمارة بإجمالي ( ٧٣٦٨ ) وحدة سكنية بمساحات (١٠٠-١١٠-١٢٠) م٢ للوحدة كاملة التشطيب بعدد أدوار للعمارة (٦) أدوار، وتحتوى كل عمارة على 24 وحدة شاملة أعمال الربط على المرافق واعمال تنسيق الموقع العام ،

وخلال جولته تابع العربي نماذج من مستوى التشطيبات بعددٍ من الوحدات بالمشروع، وكذا أعمال الطرق والمرافق الجارية، وأعمال الكهرباء، موجها بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية الدقيقة للمشروع،

كما وجّه المهندس أحمد العربي رئيس الجهاز رسالة حاسمة للشركات المنفذة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تأخير في التنفيذ، ومشددًا على الالتزام الصارم بمعايير الجودة وسرعة الإنجاز، وأعمال تنسيق الموقع العام بما يضمن تهيئة بيئة عمرانية متكاملة للسكان، مؤكدا علي سرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مع توجيه إنذار واضح للشركات المتأخرة في التنفيذ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار التقاعس أو عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة.



