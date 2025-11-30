الأحد 30 نوفمبر 2025
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش اليوم الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الإبل

الجامع الأزهر، فيتو
برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، يعقد ملتقى التفسير بالجامع الأزهر اليوم الأحد لقاء التفسير الأسبوعي بعنوان "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن خلق الإبل..أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقت" وذلك بحضور كل من: أ.د حمدي الهدهد، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان جامعة الأزهر،  وأد. مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر، ويدير الحوار د. سعد المطعني، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه


وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن هذا الملتقى يعد فرصة مهمة للتفكر في آيات القرآن الكريم وتدبر معانيه، وفتح مجالات جديدة للبحث في الإعجاز، مضيفًا أن الملتقى سيساهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المشاركين والدعوة إلى التفكير العميق في النصوص الدينية.

 


من جهته، أعرب الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، عن سعادته بانطلاق هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية الإعجاز القرآني في تشكيل هوية الأمة الإسلامية.

 

تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم


وقال مدير الجامع الأزهر: "إن الرواق الأزهري يسعى دائمًا إلى تقديم المعرفة التي تساهم في بناء مجتمع واعٍ ومتعلم، وملتقى التفسير هو خطوة جديدة نحو تحقيق هذا الهدف"، لافتًا إلى أن الملتقى سيعقد بصفة دورية كل أحد، حيث يستضيف نخبة من العلماء والأساتذة المتخصصين، كما سيتم تخصيص وقت للأسئلة والنقاشات المفتوحة بين المشاركين، مما يتيح لهم فرصة التفاعل وتبادل الأفكار.
 

