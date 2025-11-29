الأحد 30 نوفمبر 2025
الأرصاد تحذر من انخفاض حاد في درجات الحرارة وموجة باردة تضرب البلاد

الأرصاد تحذر من موجة
الأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تضرب البلاد، فيتو
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن مصر بدأت بالفعل في تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لافتة إلى أن موجة التراجع ستتعمق خلال الأيام المقبلة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة ويؤدي إلى انخفاض الحرارة بنحو 4 درجات عن المعدل الطبيعي.

 

طقس يميل للبرودة ليلًا.. وحرارة قد تصل إلى 9 درجات

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، أوضحت غانم أن الطقس سيصبح معتدلًا خلال ساعات المساء الأولى، بينما يميل إلى البرودة الشديدة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية في بعض المناطق، مصحوبة بإحساس أكبر بالبرودة بسبب نشاط الرياح.

أمطار مستمرة على السواحل وشمال الوجه البحري

وأشارت عضو هيئة الأرصاد إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، موضحة أن هذه الأمطارتستمر طوال الأسبوع، وتكون أمطارًا معتدلة إلى متوسطة، دون أن تصل إلى درجة الرعدية.

تصريح ختامي من الأرصاد الجوية وتنبيه للمواطنين

وشدّدت غانم على ضرورة الالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، ودعت المواطنين إلى متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية أولًا بأول، تحسبًا لأي تغيّرات جوية مفاجئة.

