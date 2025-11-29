السبت 29 نوفمبر 2025
الأميبا، الفئات المعرضة للخطر والأسباب والأعراض المختلفة

مرض الاميبا، فيتو
مرض الاميبا، فيتو
مرض الأميبا هو مرض شائع في الدول الاستوائية ذات أنظمة الصرف الصحي غير المتطورة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

من هم المعرضون لخطر الإصابة؟

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الأميبا تشمل:

الأشخاص الذين سافروا إلى مواقع استوائية تعاني من أنظمة صرف صحي متخلفة.

المهاجرون القادمون من دول استوائية ذات ظروف صحية متخلفة.

الأشخاص الذين يعيشون في مؤسسات ذات ظروف صحية متخلفة، مثل السجون.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وحالات صحية أخرى.

 

ما الذي يسبب داء الأميبات؟

يحدث المرض بسبب طفيل إنتاميبا هيستوليتيكا (E. histolytica)، وهو كائن أولي وحيد الخلية يدخل جسم الإنسان عادةً عندما يبتلع الشخص الأكياس الخاصة به عن طريق الطعام أو الماء الملوث، كما يمكن أن ينتقل المرض عن طريق الاتصال المباشر بالبراز الملوث.

تعتبر هذه الأكياس شكل خامل نسبيًا من الطفيل يمكن أن يعيش لعدة أشهر في التربة أو البيئة التي ترسب فيها مع البراز، وتتواجد الأكياس المجهرية في التربة أو السماد أو الماء الملوث بالبراز المصاب.

ويمكن لمتداولي الأغذية نقل الأكياس أثناء تحضير الطعام أو التعامل معه، كما أن الانتقال ممكن أثناء العلاقة الحميمية.

عندما تدخل الأكياس إلى الجسم، تستقر في الجهاز الهضمي، ثم تطلق شكل نشط وغازي من الطفيل يسمى التروفوزويت، وتتكاثر الطفيليات في الجهاز الهضمي وتهاجر إلى الأمعاء الغليظة، حيث يمكنها أن تحفر في جدار الأمعاء أو القولون.

ما هي أعراض داء الأميبات؟

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن حوالي 10 إلى 20 بالمائة فقط من المصابين بداء الأميبات يصابون بالمرض.

بينما لا تظهر على معظم الأشخاص أي أعراض، يمكن أن يسبب داء الأميبات الإسهال الدموي، والتهاب القولون، وتدمير الأنسجة، ويمكن للشخص المصاب بعد ذلك نشر المرض عن طريق إطلاق أكياس جديدة في البيئة من خلال البراز الملوث.

عندما تظهر الأعراض، فإنها عادة ما تظهر بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من ابتلاع الأكياس، وتميل الأعراض في هذه المرحلة إلى أن تكون خفيفة وتشمل ليونة البراز وتشنجات في المعدة.

في مضاعفة نادرة للمرض، قد تخترق التّروفوزويتات جدران الأمعاء وتدخل إلى مجرى الدم وتنتقل إلى أعضاء داخلية مختلفة، وغالبًا ما تستقر في الكبد، ولكنها قد تصيب الرئتين أو القلب أو الدماغ أو أعضاء أخرى.

إذا غزت التروفوزويتات عضو داخلي، فمن المحتمل أن تسبب:

  • الخراجات
  • الالتهابات.
  • مرض شديد.
  • الوفاة.

إذا غزا الطفيل بطانة الأمعاء، فقد يسبب الزحار الأميبي، وهو شكل أكثر خطورة من داء الأميبات يتميز بالإسهال المائي والدموي المتكرر والتشنجات الشديدة في المعدة.

هناك مضاعفة نادرة جدًا أخرى وهي التهاب القولون الأميبي النخري الخاطف، والذي يمكن أن يدمر أنسجة الأمعاء ويؤدي إلى انثقاب الأمعاء والتهاب الصفاق.

ويعد الكبد وجهة متكررة للطفيل، حيث يمكن أن يسبب تجمع للقيح يسمى خراج الكبد الأميبي، وتشمل أعراضه الحمى والألم عند اللمس في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

الجريدة الرسمية