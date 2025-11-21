19 فرعية للمحامين في المرحلة الأولى لانتخابات مجالس النقابات في المحافظات

18 حجم الخط

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الجدول الزمني لإجراء انتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، لاختيار النقباء وأعضاء المجالس الفرعية، وذلك ضمن خطة تستهدف تجديد الدماء داخل الأطر التنظيمية وتعزيز العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.



انتخابات النقابات الفرعية

وأوضحت النقابة أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، على أن تبدأ بالمرحلة الأولى في 17 يناير المقبل، وتشمل عددًا من النقابات الفرعية في محافظات الوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى محافظات القناة وسيناء.

19 فرعية للمحامين

وتشمل المرحلة الأولى إجراء الانتخابات على مقعد النقيب وعضوية المجالس الفرعية في النقابات التالية: الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية.

استمارات الترشح

وفتحت نقابة المحامين في 18 نوفمبر الجاري باب سحب استمارات الترشح للمرحلة الأولى، وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت النقابة أن إعلان الجدول الزمني يأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل النقابي وضمان توفير مناخ انتخابي ملائم يتيح المنافسة العادلة بين المرشحين، مشيرة إلى أن اللجان المشرفة تواصل استعداداتها اللوجستية والفنية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

قانون المحاماة

وتأتي إجراء الانتخابات وفقًا قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 2019، وعلى قرار مجلس النقابة العامة الصادر في 5 نوفمبر 2025 بشأن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية، وكذلك القرار الصادر من نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

