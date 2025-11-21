التفاصيل الكاملة للترشح لانتخابات فرعيات المحامين.. التصويت في 19 فرعا بالمرحلة الأولى.. الملف الصحي أبرز التحديات.. وهذه شروط التقديم

18 حجم الخط

تشهد نقابة المحامين بدء إجراءات انتخابات النقابات الفرعية لعام 2025، في استحقاق نقابي واسع يجري وفق جدول زمني معلن من النقابة العامة، ويتضمن مرحلتين تشملان جميع المحافظات.

انتخابات النقابات الفرعية المحامين

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية استثنائية هذا العام بسبب ارتفاع أعداد المتقدمين المتوقعين، واتساع الملفات الخدمية المطروحة أمام المرشحين، إلى جانب حاجة عدد كبير من النقابات الفرعية لإعادة تنظيم شؤونها الإدارية وتحديث خدماتها المهنية.

نقابات المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات في ١٧ يناير المقبل نقابات: "الأقصر، قنا، سوهاج، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، المنوفية، كفر الشيخ، شمال القليوبية، وجنوب القليوبية".

وهي النقابات التي تبدأ خطواتها بالفعل بفتح باب الترشح وتلقي الطلبات في مقار النقابات، مع تخصيص لجان فنية لمراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء شروط الترشح المنصوص عليها في القانون.

فتح باب الطعون

وتتولى كل نقابة فرعية إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، يليها فتح باب الطعون لمدة محددة، ثم إعلان الكشوف النهائية قبل موعد الاقتراع بوقت كافٍ.

وتأتي المرحلة الثانية من الانتخابات في المحافظات المتبقية، وفق الجدول الذي أعلنته النقابة العامة، مع إلزام جميع النقابات بتوحيد الإجراءات في ما يتعلق بطرق تقديم الطلبات والطعون، والالتزام باللوائح الداخلية المنظمة لسير العملية الانتخابية.

وشددت النقابة العامة على أن كل مراحل الاقتراع والفرز تتم تحت إشراف لجنة مركزية لضمان النزاهة، إلى جانب إرسال مندوبي النقابة العامة إلى النقابات التي تحتاج دعمًا فنيًا في تنظيم اللجان أو إدارة يوم التصويت.

شروط الترشح

وتنص أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على مجموعة واضحة من الشروط الواجب توافرها في المترشحين. فمنصب النقيب الفرعي يتطلب القيد بجدول الاستئناف، ومرور عشر سنوات على القيد، وسداد الاشتراكات المتأخرة، وعدم صدور أحكام جنائية أو تأديبية تتعلق بالشرف.

شروط الترشح لعضوية مجالس النقابات

كما يشترط للترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية القيد بجدول المحامين المشتغلين ومرور خمس سنوات على القيد، مع توافر السيرة الحسنة. وتؤكد اللجان الانتخابية أن جميع الطعون التي يقدمها المرشحون تُفصل فيها خلال فترات زمنية قصيرة لضمان التزام الجدول الزمني.

عملية التصويت

وتتم عملية التصويت داخل مقار كل نقابة فرعية، حيث تُنشأ لجان اقتراع عدة وفق عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالنقابة. ويجري الاقتراع من خلال صناديق مخصصة ومؤمّنة، مع وجود مندوبين لكل مرشح داخل اللجان، ثم تبدأ عملية الفرز داخل اللجان نفسها عقب إغلاق الصناديق. وتعلن النتائج بشكل رسمي داخل مقر كل نقابة، مع رفع محاضر الفرز إلى النقابة العامة، التي تتولى اعتمادها بعد انتهاء فترة الطعون القانونية التي تمتد إلى 48 ساعة.

ملفات أمام مرشحي النقابات الفرعية للمرشحين

وتشير المؤشرات الأولية بعد فتح باب سحب ملفات الترشح لنقابات المرحلة الأولى إلى ارتفاع متوقع في عدد المرشحين هذا العام، خاصة على مقاعد عضوية المجلس، حيث يسعى كثيرون من المحامين إلى تبني ملفات واضحة في برامجهم، مثل تحسين الخدمات الصحية وتطوير منظومة التأمين الطبي التي تعد أكثر الملفات حساسية داخل النقابة.

ويوجه عدد كبير من المرشحين وعودًا بإنشاء لجان متخصصة لمتابعة حالات تعرض المحامين لأي تجاوز أثناء العمل داخل المحاكم أو أقسام الشرطة، في ظل ما يُثار أحيانًا عن وقوع احتكاكات خلال أداء المحامي لدوره القانوني.

وتتضمن البرامج الانتخابية المطروحة أيضًا خططًا لتطوير مقار النقابات الفرعية، إذ يعاني عدد من النقابات القديمة من ضعف التجهيزات وعدم توفر قاعات تدريب أو غرف اجتماعات، وهو ما يدفع عددًا من المرشحين إلى التعهد بإعادة هيكلة المباني وتوفير دعم مالي إضافي لها عبر موارد النقابة العامة أو من خلال تفعيل اشتراكات الخدمات النقابية في المحافظات.

مشاركة شبابية

وتبرز في المشهد الانتخابي زيادة ملحوظة في مشاركة المحامين الشباب، سواء بالترشح أو بدعم الحملات الانتخابية، وهو ما يعكس رغبة فئة كبيرة داخل النقابة في تغيير السياسات التقليدية التي حكمت النقابات المحلية لسنوات. ويتجه عدد من الشباب للتصويت لمن يقدم برامج عملية تشمل التدريب القانوني والمحاضرات والدورات المهنية، ودعم فرص العمل، وإتاحة آليات واضحة لمتابعة مشكلات المحامين حديثي القيد داخل المحاكم.

تحديات أمام المجالس القادمة

وتواجه النقابات الفرعية عدة تحديات متراكمة، من بينها نقص التمويل في النقابات الصغيرة، وارتفاع عدد المحامين مقابل قلة الموارد، وتراجع مستوى الخدمات في بعض المحافظات، وعدم وجود آليات منتظمة للتواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية. ويأمل المحامون أن تضع المجالس الجديدة خططًا واضحة لمعالجة هذه التحديات عبر تحديث اللوائح المحلية، وتحسين نظام القيد، وتوسيع الرعاية الاجتماعية المقدمة للأعضاء.

وأكدت النقابة العامة، أن العملية الانتخابية تستهدف في الأساس تعزيز بنية العمل النقابي في الفرعيات، وتقوية دور النقابات الفرعية في خدمة الجمعية العمومية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المهنة، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها المحامون، مع السعي إلى خلق شراكات جديدة مع هيئات التدريب والمؤسسات القانونية لدعم قدرات الممارسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.