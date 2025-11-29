سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 2025.11.29 (آخر تحديث)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الذهب فى التعاملات المسائية ووفقا لآخر تحديث لها فى الأسواق وبالتزامن مع ختام تعاملات اليوم السبت.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6445 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5640 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4835 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 45120 جنيه بالصاغة.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن أسعار الذهب شهدت مؤخرًا تذبذبًا في السوقين المحلي والعالمي، موضحًا أنه في حالة الصعود يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس.

الارتفاع الحالي ليس مفاجئًا

وأوضح أن الارتفاع الذي جرى مؤخرًا ليس مفاجئًا، بل يأتي امتدادًا لموجة الصعود التي بدأت منذ وقت قريب، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائمًا يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرون يهربون من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل.

الذهب، فيتو

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب

وكشف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدًا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطًا تصاعديًّا على الأسعار.

الذهب بين الزينة والاستثمار

وأكد ميلاد أن المشتري بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب يبقى هو الملجأ غير القابل للخسارة على المدى الطويل.

