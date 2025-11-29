قناة النهار تحتفي بإعلامييها على عشاء عمل

18 حجم الخط

أقامت شبكة تليفزيون النهار عشاء عمل لإعلامييها احتفاءً بهم، حضره نجوم شاشتها محمود سعد ولميس الحديدي وأحمد شوبير وخالد أبو بكر وتامر أمين ودعاء فاروق ومفيدة شيحة وسهير جودة وأميرة بدر وتامر بشير ومروة الشافعي، بينما لم يتمكن أحمد حسام ميدو وريهام سعيد من الحضور لظروف العمل وراغدة شلهوب لوجودها خارج البلاد.

كان في استقبال الإعلاميين علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة "النهار"، وقيادات الشبكة، وفي أجواء مفعمة بالبهجة حرص الكحكي على توجيه الشكر لهم جميعًا على مايقدمونه من جهد مخلص ومحبة غامرة وأداء مهني متميز.

علاء الكحكي

وقال الكحكي: لم تكن صدفة أبدًا أن تحقق "النهار" نجاحًا لافتًا في الفترة الأخيرة فما لمسته من صبر ووتعاون وتفهم وإرادة حقيقية في التفوق يندر وجوده الآن.. والمؤكد أن توفيق الله كان معنا فاستطعنا أن نجمع على شاشتنا الآن ألمع الأسماء وأكثرها قيمة وتنوعًا وهو ما أضاف إلينا بالتأكيد.

وأضاف: لا بد أن أقول شهادة حق أيضًا وهي أنه لولا وجود أسماء مهمة ومميزة ومحترفة على الشاشة كان لها الفضل في تأسيس قنوات النهار وظلت معنا في أصعب الظروف مااستطعنا أبدًا أن نستمر..وأتمنى بصدق أن نكون على مستوى ثقة وتوقعات المشاهدين وعلى مستوى ثقتكم بنا..نحن جميعًا الآن نبني بأمانة قدر مانستطيع ولدينا أمل كبير وثقة بالله في أن نقدم إعلامًا يليق بالجمهور المصري والعربي.

ووجه علاء الكحكي التحية أيضًا لقيادات المحطة وجميع العاملين بها وقال:

نملك كفاءات نادرة لديها ولاء نادر لم تتخل عنا يومًا وأنا أعلم الجهد الخارق الذي يبذلونه في ظل إمكانيات ليست كبيرة على الإطلاق.. وأعلم أن جميعهم يعملون ويساندون في كل تفصيلة بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية.

وتناول اللقاء الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات في إطار ودي حميم شرحًا لخطة المحطة في الفترة المقبلة وتأكيدًا على أن مشاركة الأفكار بين العقول والخبرات الكبيرة التي تضمها المحطة هي نقطة القوة الأهم لتحقيق أي طموح والتعامل مع أي موقف.

