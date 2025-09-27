السبت 27 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تكشف سر اسم برنامجها الجديد وتوجه رسالة خاصة لعزيز الشافعي

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو

افتتحت الإعلامية لميس الحديدي أولى حلقات برنامجها الجديد "الصورة" على شاشة قناة "النهار"، بتحية لجمهورها الذي وصفته بأنه "طوفان من الحب" منحها القوة خلال الشهور الماضية، مؤكدة أن هذا التقدير يثبت أن ما تقدمه مع فريق عملها له أثر حقيقي.

كما وجهت الشكر لقناة "النهار" وإدارتها وجميع العاملين فيها، وكذلك لزملائها من الإعلاميين الذين دعموها في خطواتها الجديدة.

لماذا "الصورة"؟

وكشفت الحديدي عن سبب اختيار اسم البرنامج قائلة:"اخترنا اسم الصورة لأن حياتنا بعد غزو السوشيال ميديا أصبحت مجموعة من الصور، لكننا هنا لن نكتفي بالمشهد الظاهر، بل سنحلل ونكشف ما وراء الصورة..ليست كل الصور حقيقية".

وأوضحت أن البرنامج لن يقتصر على قضايا العاصمة فقط، بل سيلقي الضوء على صور من مختلف محافظات مصر.

"تتر" خاص من عزيز الشافعي

خصّت الحديدي الملحن عزيز الشافعي بالشكر، بعدما أهدى البرنامج موسيقى "التتر"، واصفة إياها بأنها "هدية غالية جدًا"، مضيفة:"من أول ما سمعتها وهي بترن في ودني من جمالها... شكرًا عزيز جدًا."

عودة للقطاع الخاص واستوديو جديد

لميس الحديدي أشارت إلى أن انتقالها لقناة "النهار" يمثل مرحلة جديدة بعد خمس سنوات قضتها مع "الشركة المتحدة"، موجهة التحية إليها أيضًا. 

كما شكرت مهندس الديكور أيمن فتحي على تصميم الديكور الجديد الذي وصفته بأنه "مش مجرد ديكور، لكنه استوديو جديد للنهار."

مواعيد العرض

برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" يُذاع من السبت إلى الثلاثاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على شاشة النهار.

