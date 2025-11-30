قفزة أسبوعية للجنيه الذهب، زيادة 1400 جنيه في الأسواق المحلية

18 حجم الخط

قفز سعر الجنيه الذهب فى أسبوع داخل الأسواق المحلية وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.

حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع إلى 45200 جنيه بعد أن كان يسجل نحو 43600 جنيه بزيادة قدرها 1400 جنيه.

الجنيه الذهب وسيلة استثمار

ويُعد الجنيه الذهب أكثر من مجرد وسيلة استثمار، فهو يحمل أثرًا ثقافيًّا واجتماعيًّا عميقًا يتوارثه الناس هدية في المناسبات مثل الأعراس والميلاد، ويعد رمزًا للمكانة والديمومة حتى بين الأجيال، فيشهد تقليدًا مستمرا يستمد جذوره من الماضي.

كما يعد الجنيه الذهب في مصر من أكثر أشكال الذهب رواجًا، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار أو حتى الإهداء في المناسبات الاجتماعية المختلفة.

مكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخم

اقتصاديًا، يحظى الجنيه الذهبي بمكانة قوية كملاذ آمن في مواجهة التضخّم وتقلبات سعر الصرف، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع الإقبال عليه خلال فترات ضعف العملة المحلية أو اضطراب السوق العالمية، وبينما تحاول الدولة تنظيم السوق عبر إنشاء صناديق استثمار ذهبية تُتيح حفظ القيمة دون امتلاك المعدن المادي مباشرة، فإن الطلب على الجنيه الذهب يظل مرتفعًا بفضل سيولته وسهولة تداوله.

