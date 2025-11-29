السبت 29 نوفمبر 2025
لدعمه قضية فلسطين، برلمانية الاتحاد من أجل المتوسط تمنح السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام

منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أعلنت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط رئيسًا ورؤساءَ البرلمانات ونوابَ الرؤساء والأعضاءَ المشاركين في منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات بالقاهرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة، منحَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، جائزة شجرة الزيتون للسلام تقديرًا لدوره في إقرار السلام عقب قمة شرم الشيخ ووقف إطلاق النار في غزة.

 

جهود الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية 

كما أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إرسال برقية تقديرٍ للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم القضية الفلسطينية ودوره المحوري في استقرار المنطقة.
 

دور الرئيس السيسي في إحياء مسار السلام

وجاء في نص البرقية، أن أعضاء الجمعية يتشرفون بتقديم أسمى آيات التقدير والاحترام عرفانًا بقيادتكم الشجاعة ودوركم الحاسم في وقف الحرب على قطاع غزة وفتح نافذة أمل لإطلاق مسار جاد نحو السلام العادل والشامل والدائم.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة 

وقالت البرقية: لقد أكّدتم من خلال عقد قمة شرم الشيخ التاريخية  ونجاح وساطتكم في إيقاف الحرب أن الشجاعة الحقيقية تتمثل في صناعة السلام، وأن القيادة المسؤولة هي التي تُحَوِّل لحظات الحرب إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر أمنًا وعدلًا للجميع.

وتابع: لقد أحييتم الأمل في السلام وحافظتم على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكان موقفكم التاريخي في رفض تهجير الفلسطينيين السد المنيع الذي تحطمت عليه محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت البرقية، أن قمة السلام في شرم الشيخ، مثلت علامة فارقة تاريخية للشرق الأوسط ولحظة فارقة من الأمل والوحدة العالمية، روح يجب على الجميع التكاتف للحفاظ عليها وضمان تحقيق وعودها.
 

وأكدت الجمعية أنه تقدير لالتزام الرئيس الثابت بالسلام والاستقرار والتعاون تتشرف الجمعية وبإجماع آراء جميع أعضائها الذين يمثلون ٤٣ دولة أوروبية وعربية ومتوسطية، منح الرئيس جائزة شجرة الزيتون للسلام.
 

وثمّن المجتمعون في القاهرة، جهود الرئيس المتواصلة من أجل إحلال السلام، مؤكدين استعداد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون مع الرئيس السيسي، في كل ما يخدم الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا المشتركة.

جاء هذا الإعلان بعد أن تضمنت كلمات معظم الوفود المشاركة في فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء، إشادة واسعة بدور مصر والرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، والتزام القاهرة بدورها القيادي في المنطقة بشكل عام، إضافة للدور المصري الكبير في التنسيق والتنظيم ورفض التهجير القسري، واستضافة مصر المتواصلة للاجتماعات واللقاءات الداعمة للقضية الفلسطينية.
 

الجريدة الرسمية