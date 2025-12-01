180 جنيها ارتفاعا فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الجارى وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 السبت الماضى نحو 5450 جنيها ليصل نحو 5630 جنيها اليوم الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 السبت الماضى نحو 4671 جنيها حتى وصل الى مستويات 4825 جنيها اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب 24 فى بداية تعاملات الأسبوع نحو 6228 جنيها وارتفع الى مستويات 6434 جنيها

وشهدت أسواق الذهب العالمية، يوم الجمعة، حالة من التذبذب وارتفاع في الأسعار عقب عطل فني طارئ في بورصة شيكاغو، ما أضاف حالة من الارتباك للمتداولين وسط ظروف سوقية متوترة بالفعل.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.25% ليصل إلى 4212 دولارا للأونصة، وفقًا لمؤشر "بلومبرج".

عطل فني طارئ في بورصة شيكاغو

تسبب العطل الفني في تعليق التداول الإلكتروني المباشر وعقود الذهب الآجلة، مما أدى إلى صعوبات عملية للمتداولين في إدارة مخاطرهم واتساع الفجوة بين الأسعار الفورية في لندن والأسعار الآجلة.

