السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري 

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.05 جنيه للشراء، 13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال القطري في بنك القاهرة نحو 12.32 جنيه للشراء، 13.08 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو 12.08جنيه للشراء، 13.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال القطري في بنك كريدي أجريكول نحو 12.99 جنيه للشراء 13.08  جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوفر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرًا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزي اليوم البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك القاهرة سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري سعر الريال

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري في البنك المركزي

30.52 جنيه، سعر الين الياباني في البنك المركزي (تحديث لحظي)

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في المركزي المصري والبنوك بمنتصف تعاملات السبت

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف دمشق المركزي

الريال العماني يسجل 123.94 جنيه للبيع في البنك المركزي بمنتصف تعاملات السبت

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيه في البنك المركزي صباح اليوم

الأكثر قراءة

الأقمار الصناعية ترصد الكارثة، ظهور صدع هائل في إثيوبيا بعد الانفجار الكبير لبركان عفار

تشكيل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

بطولة الأهلي الدولية، الأحمر يفوز على إسكولا فيرشافيا بثلاثية نظيفة

الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

أحمد كريمة: الحسين شهيد القيم والمبادئ ورمز الدفاع عن الإسلام ورفض الطغيان

المزيد
الجريدة الرسمية