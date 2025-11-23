تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة للمخابز

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من وزن الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات، ومنع تهريب الدقيق المدعم الي السوق السوداء، شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد حررت 70 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف المنتج، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص المخابز البلدية زنة الواحدة 50 كيلو محملة على تروسيكل، و4 شكاير دقيق مخابز بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو معدة للبيع في السوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، للتأكد من الالتزام بالتوزيع حسب حصص بطاقة التموين الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.