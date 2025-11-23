الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة للمخابز

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية، للتأكد من وزن الرغيف المنتج ومطابقته للمواصفات، ومنع تهريب الدقيق المدعم الي السوق السوداء، شارك في الحملة قسم مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن حملة مديرية التموين قد حررت 70  مخالفة  للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف المنتج، ومخالفة الإنتاج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، كما تمكنت الحملة من ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص المخابز البلدية زنة الواحدة 50 كيلو محملة على تروسيكل، و4 شكاير دقيق مخابز بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كيلو معدة للبيع في السوق السوداء.

تحرير 45 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، للتأكد من الالتزام بالتوزيع حسب حصص بطاقة التموين الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التموين والتجارة الداخلية السوق السوداء المخابز البلدية والسياحية جهاز حماية المستهلك مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك مديرية التموين والتجارة الداخلية

مواد متعلقة

تحرير 65 مخالفة تموينية في حملة على أسواق الفيوم

بعد شكاوى المواطنين، تموين الوادي الجديد تسحب 45 عينة دقيق من مطحن للغلال

تحرير 32 مخالفة للمخابز و43 الأسواق في حملة تموينية بالفيوم

مساعدا وزير التموين في جولة مفاجئة بأسواق الفيوم

تحرير 44 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 93 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على الأسواق بالفيوم

تحرير 101 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

تحرير 103 مخالفات للمخابز و74 للمحال التجارية في حملة تموينية مكبرة بالفيوم

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية