سياسة

انطلاق اجتماعات لجان برلمان المتوسط لتعزيز التعاون الاقتصادي بمقر مجلس النواب

انطلقت اجتماعات تحضيرية مكثفة للجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الخمسة، التي يستضيفها مجلس النواب في إطار الرئاسة المصرية الحالية للجمعية، التي يترأسها محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

 

اللجان المشاركة في الاجتماعات

 

وتشمل اللجان المشاركة في هذه الاجتماعات لجنة الشئون السياسية والأمن، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والتعليم، ولجنة حقوق المرأة، ولجنة الطاقة والبيئة والمياه، ولجنة تحسين جودة الحياة والتبادلات الثقافية.

 التركيز على دفع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين ضفتي المتوسط

ويهدف جدول أعمال هذه الاجتماعات إلى التحضير لكافة الموضوعات المطروحة على أجندة أعمال منتدى الجمعية وقمة رؤساء البرلمانات. ويؤكد هذا التحرك على أهمية دور الشق البرلماني في الشراكة الأورومتوسطية كجسر للتواصل الإنساني والحضاري بين شعوب المنطقة.

مجلس النواب المصري

ويستضيف مجلس النواب  أعمال المنتدى والقمة الرئيسية تحت عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة"، ما يركز على دفع الشراكة الاقتصادية والأمنية بين ضفتي المتوسط.

