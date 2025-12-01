أودي تكشف عن تحديثات جديدة لطرازات 2026

18 حجم الخط

تستعد أودي لإطلاق مجموعة من التحديثات لطرازات عام 2026، تشمل سيارات A5 وA6 وQ5، بالإضافة إلى الطرازات الكهربائية مثل Q6 e-tron وأودي A6 e-tron 2026، وشملت التحديثات برنامج الأمان عجلة القيادة.

وأجرت أودي التحديث الداخلي لسيارات أودي A6 e-tron 2026 الداخلية، بعد شكاوى متزايدة من العملاء حول الميزات الرقمية البحتة، قررت أودي العودة إلى ما يفضله السائقون.

إصلاح الميزات الداخلية المكروهة (H3)

أزرار عجلة القيادة اللمسية: مثل فولكس فاجن، أدركت أودي أن العملاء لم يتقبلوا أزرار عجلة القيادة اللمسية (Capacitive Buttons) التي تتطلب ضغطًا دقيقًا ويصعب استخدامها أثناء القيادة.

وستعتمد جميع الطرازات أودي A6 e-tron 2026، عجلة قيادة مُعاد تصميمها مزودة بعنصري تحكم في التمرير الماديين (Two Physical Scroll Controls)، مما يعيد الدقة الملموسة التي افتقدها العديد من السائقين.



بالنسبة لجميع الطرازات المبنية على منصة الأداء الكهربائية (PPE – Premium Platform Electric)، بما في ذلك أودي A6 e-tron 2026، يتلقى نظام الكبح المتجدد (Regenerative Braking) المزيد من التحسين:

القيادة بدواسة واحدة سيتمكن السائقون من استخدام وضع التشغيل الحقيقي بدواسة واحدة (True One-Pedal Operation)، حيث يمكن إيقاف السيارة بسلاسة دون الحاجة إلى الضغط على المكابح الاحتكاكية، مما يزيد من كفاءة استعادة الطاقة في شوارع جدة المزدحمة.

وضع Dynamic Plus سيستمتع عملاء S5 وS6 e-tron بإضافة وضع القيادة Dynamic Plus، الذي صُمم لزيادة ديناميكيات كلا الطرازين إلى أقصى حد، مما يسمح بالانحراف المتحكم به (Controlled Oversteer) على الرغم من أنظمة الدفع الرباعي كواترو (Quattro) المتقدمة.

تطرح أودي أيضًا إصدارًا أكثر تقدمًا من نظام مساعدة السائق عبر طرازات PPE وPPC، مما يضيف مزايا تكنولوجية ترفع من مستوى المنافسة.

ميزات القيادة الذاتية الذكية (H3)

تغيير المسار المستقل ابتداءً من العام المقبل، ستتضمن هذه السيارات وظيفة تغيير المسار المستقل (Autonomous Lane-Change Function)، حيث يحتاج السائق ببساطة إلى تشغيل إشارة الانعطاف، وستقوم السيارة تلقائيًا بتغيير المسار بأمان.

ميزة ركن السيارة المُدربة تحذو أودي حذو بي إم دبليو وتقدم ميزة ركن السيارة المُدربة (Trained Parking Feature)، والقادرة على التنقل بشكل مستقل لمسافة تصل إلى 200 متر في الملكية الخاصة، وتتبع مسارًا محفوظًا مسبقًا من وإلى مكان ركن السيارة.



تقنيات الإضاءة المبتكرة

مصابيح ماتريكس LED الرقمية: بدءًا من العام المقبل، ستأتي A6 الجديدة وأودي A6 e-tron 2026 مُجهزة بمصابيح أمامية Matrix LED رقمية.

وتوفر أودي A6 e-tron 2026 مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر لكل شحنة (وفقًا لدورة WLTP) بفضل كفاءة منصة PPE وحجم البطارية الكبير (المتوقع أن يكون حوالي 100 كيلوواط ساعة).

وتحقق نسخة الدفع الرباعي Quattro تسارعًا من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثوانٍ.

السعر المتوقع بالنظر إلى المنافسة مع مرسيدس EQE وتيسلا موديل S، من المتوقع أن يبدأ سعر أودي A6 e-tron 2026 من حوالي 320,000 ريال سعودي للفئة الأساسية عند وصولها في عام 2026 أو 2027.

