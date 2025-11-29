هجوم أوكراني يستهدف خط أنابيب روسي في بحر قزوين

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية هاجمت محطة تحميل شركة خط أنابيب بحر قزوين باستخدام القوارب المسيرة قرب مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية، مما تسبب بأضرار جسيمة لأحد المراسي العائمة.

هجوم أوكراني يستهدف خط أنابيب روسي

ومن جانبه قال الاتحاد الدولي للمساهمين من روسيا والولايات المتحدة وكازاخستان في بيان: "اليوم 29 نوفمبر 2025، في الساعة 04:06 بتوقيت موسكو، نتيجة لهجوم إرهابي مستهدف بواسطة قوارب مسيرة في مياه المحطة البحرية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين، تعرض مرسى عائم لأضرار بالغة".

وأضافت الشركة أن الاستخدام المستقبلي للمرسى غير ممكن. مضيفة أنه "عند وقوع الانفجار، أوقفت أنظمة الحماية الطارئة خطوط الأنابيب. لم يسجل أي تسرب نفطي أولي في البحر الأسود".

وتابعت "الشحن في المحطة سيتم وفقا للقواعد المعمول بها بمجرد القضاء على تهديد الطائرات والزوارق المسيرة".

تصدير النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين

ويتم عبر خط أنابيب بحر قزوين تصدير معظم النفط الكازاخستاني وجزء من النفط الروسي، ويعتبر خط أنابيب بحر قزوين أحد أكبر مشاريع نقل النفط في العالم ويجمع روسيا وكازاخستان وشركات عالمية رائدة مثل "شل" و"شيفرون".

وأنشئ خط الأنابيب لتصدير النفط الروسي والكازاخستاني من منطقة بحر قزوين والبحر الأسود إلى الأسواق العالمية، وينقل الخط ثلثي صادرات كازاخستان من النفط، والنفط الروسي من الحقول الروسية في بحر قزوين.

ويزيد طول خط الأنابيب عن 1.5 ألف كيلومتر، ويربط حقول نفط في غرب كازاخستان بمحطة بحرية تقع بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي، وفي هذه المحطة يتم تحميل ناقلات النفط بالخام من كازاخستان وروسيا وتصديره إلى الأسواق العالمية.

