خارج الحدود

بتخطيط أوكراني، روسيا تعلن إحباط هجوم إرهابي لتفجير خط أنابيب غاز بموسكو

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
 أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الأمن الأوكرانية لتفجير خط أنابيب الغاز الرئيسي في ضواحي مقاطعة موسكو.

وذكرت الهيئة في بيان: "هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أحبطت هجوما إرهابيا خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على خط أنابيب الغاز الرئيسي في مقاطعة موسكو".

وأضافت أنه "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1969 متلبسا أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع في الليل" في منطقة سيربوخوف بمقاطعة موسكو.

وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2025، اشترى المواطن الروسي، بناء على تعليمات من المنسق الأوكراني، سيارة وحفارة كهربائية، وبعد ذلك استخدم الإحداثيات التي تلقاها لإخراج عبوات ناسفة يدوية الصنع من مخبأ كانت موجودة فيه.

وتابعت الهيئة: "بناء على طلب أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كان من المقرر أن يحفر الرجل حفرة في الأرض فوق خط أنابيب الغاز، ثم يُفعّل ويزرع العبوة الناسفة. بعد إتمام المهمة، كان من المقرر أن يسافر إلى خارج روسيا ويعود إلى أوكرانيا عبر دول ثالثة".

ويتكوف يكشف ملامح خطة ترامب الحقيقية في أوكرانيا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم السبت، إن الشراكة التجارية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ستكون حصنًا ضد الصراعات، داعيًا الأوكرانيين لانتهاج الدبلوماسية لحل الصراع.

كسب المال لا الحرب

وتحت عنوان "كسب المال لا الحرب: خطة ترامب الحقيقية للسلام في أوكرانيا"، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قوله إن الأوكرانيين ناضلوا ببسالة من أجل استقلالهم وحان وقت ترسيخ ما حققوه عبر الدبلوماسية.

