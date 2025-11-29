وزير الري يوجه بسرعة استلام محطات الرفع بالمشروعات القومية فور نهوها

18 حجم الخط

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية مثل المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة، والمحطات الواقعة على المسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة، ومحطات الرفع بمشروع الصوب الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف وبمنطقة اللاهون.

متابعة الانتهاء من المشروعات القومية

وأكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات القومية التى تهدف للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من وحدة المياه، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والرى شريك رئيسي فى هذه المشروعات من خلال المساهمة فى تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة البنية الأساسية مثل محطات الرفع.

استلام محطات الرفع بعد انتهاء تنفيذها بالكامل

ووجه الوزير بسرعة استلام كافة المحطات الواقعة ضمن المشروعات القومية فور نهوها بالشكل الأمثل، لضمان سرعة نهو المشروعات القومية المختلفة فى مواعيدها المقررة بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات.

كما وجه بدراسة إسناد أعمال تشغيل وصيانة وتأمين هذه المحطات بعد نهوها واستلامها إلى شركات فنية متخصصة، بالتزامن مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإشراف الفنى على هذه المحطات، وقيام قطاع الرى بالإشراف الفنى على التصرفات والمناسيب الخاصة بهذه المحطات.

