التشكيل الرسمي لـ أهلي جدة أمام القادسية في كأس الملك

كشف الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي أمام ضيفه القادسية،  ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

تشكيل الأهلي أمام القادسية 

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد بكر- روجير إيبانيز- ميريح ديميرال– علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه– أتانجانا- زياد الجهني.

خط الهجوم: رياض محرز- إيفان توني– جالينو.

ويطمح الأهلي إلى تكرار التفوق على الضيف القادم من الشرقية «القادسية»، في القمة المقررة على ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة» في جدة، بحثًا عن حجز مقعد في المحطة قبل الختامية من أغلى الكؤوس، وذلك بعدما حسم مواجهة الدوري قبل أسبوع بشق الأنفس.

