وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار على البحر الأحمر وشمال سيناء

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية، يستعرض موقف التعامل مع الأمطار التى تساقطت على محافظتي البحر الأحمر وشمال سيناء مؤخرا.

وأوضح التقرير أنه وفى ضوء التنبؤ الصادر عن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط بالوزارة بشأن احتمالية تعرض شبه جزيرة سيناء وخاصة المنطقة الساحلية ووسط سيناء لعاصفة ممطرة متوسطة الشدة، وتعرض سلسلة جبال الأحمر وخاصة المنطقة الجنوبية لعاصفة ممطرة ما بين متوسطة الشدة إلى شديدة أو رعدية في بعض الأحيان، فقد تم التنسيق بين قطاع المياه الجوفية التابع للوزارة وغرف العمليات بمحافظتى البحر الأحمر وشمال سيناء للمتابعة على مدار الساعة.

واستعرض التقرير موقف الأمطار التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر يوم الاثنين الموافق ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث حدثت أمطار متوسطة أدت إلى جريان سطحى بعدد من الأودية المتقاطعة مع طريق (مرسى علم – برنيس)، وحدث سيل شديد بوادى المخيط والمتواجد به حاجز توجيه بطول ٣ كيلومتر وقناة صناعية بطول ٣ كيلومترات لحماية قرية عرب صالح التابعة لمدينة مرسى علم، وقد قامت أعمال الحماية بتوجيه المياه في المسار المخطط لها بنجاح؛ مما أدى إلى حماية قرية عرب صالح من أخطار السيول، ومنشآت الحماية القائمة بحالة جيدة حاليا.

كما استعرض التقرير موقف الأمطار التي تعرضت لها محافظة شمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥، حيث حدثت أمطار خفيفة الى متوسطة على وسط سيناء بمناطق (الشيخ - العريش - رفح - التمد) أدت إلى حدوث جريان سطحى بمنطقة التمد، ولم يصل السيل إلى منشآت الحماية الموجود بالمنطقة حيث انتهى السيل بداخل الوادى، وحدث سيل متوسط بوادى الازراق وانتهى السيل داخل الوادي.

جدير بالذكر أن منشآت الحماية من أخطار السيول بوسط سيناء تتمثل فى عدد ٧ سدود وعدد ٢ بحيرة صناعية وعدد ٢ حاجز إعاقة وعدد ٢٧ خزانا أرضيا لحصاد مياه السيول بوسط سيناء، وجميعها بحالة جيدة وجاهزة لاستقبال مياه السيول والأمطار.

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة المتابعة من جانب أجهزة الوزارة، ومواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية ذات الصلة للتعامل مع أى أمطار أو سيول خلال الفترة القادمة.

