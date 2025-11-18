وزير الري: محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء

18 حجم الخط

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية بالوزارة، ومحاربة الفساد، وتحسين دخول العاملين بالوزارة.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة فى رفع معدلات الأداء والإسراع في اتخاذ القرارات وتحقيق اللامركزية وتفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الري.

كما أكد حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة وتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مؤكدًا أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت، وأن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال.

وقال الوزير: إن مواصلة متابعة كل ما يخص أحوال العاملين بالوزارة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات اللوجيستية للعاملين وأسرهم بقدر الإمكان، مع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومراعاة كافة معايير الشفافية في تحديد المستحقين لمكافأة التميز غير الإعتيادى وإختيار العاملين المتميزين فقط لتحقيق العدالة ومكافأة المجتهد، مشيرا للمجهودات المبذولة فى مجال تحصيل مستحقات الوزارة للإستفادة من هذه المتحصلات في توفير الدعم اللازم للعاملين وتحسين الوضع المادى لهم، والعمل على تحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين بالوزارة، وزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.