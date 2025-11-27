قضايا الدولة تطلق فعاليات المؤتمر الدولي لحوادث الطيران (صور)

18 حجم الخط

تُطلق هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، فعاليات المؤتمر الدولي حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها.

الحدث يأتي في إطار احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على إنشائها

ومن المقرر انعقاده يومي 10 و11 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا الحدث في إطار احتفالات الهيئة بمرور 150 عامًا على إنشائها، بما يعكس مكانتها كأعرق المؤسسات القضائية المعنية بحماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة داخل مصر وخارجها.

ويُعد تنظيم هذا المؤتمر امتدادًا لدور الهيئة الريادي في ترسيخ الثقافة القانونية المتخصصة، ودعم تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في القضايا الفنية ذات الطبيعة المعقدة، ومن بينها قطاع الطيران المدني.

ويُنظم المؤتمر مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي (JSTICC) برئاسة السيد المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني، ومكتب القشيري وراشد ورياض للمحاماة، بمقر الجامعة البريطانية في مصر.

ويناقش المؤتمر التطورات التشريعية والتنظيمية في قطاع الطيران المدني، وخصوصية منازعاته، وسبل تسويتها قضائيًا وتحكيميًا، إضافة إلى استشراف التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال المحاور التالية:

1. الإطار القانوني والدولي للطيران المدني



2. تنظيم قطاع الطيران المدني



3. التحقيق في حوادث الطيران



4. التعويض والمسؤولية المدنية والجنائية للناقلين والمصنّعين



5. القضاء والتحكيم في منازعات الطيران



6. التحديات المستقبلية للطيران المدني

كما تعقب المؤتمر ورشة عمل مغلقة لمجموعة مختارة من السادة المستشارين والقضاة، تُعقد يوم السبت 13 ديسمبر 2025 بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، وفقًا لترشيحات جهاتهم الموقرة.

