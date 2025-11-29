"مفتقدينه"، ساويرس يرد على روائي إماراتي بشأن الراحل خالد صالح

18 حجم الخط

علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على رؤية الكاتب والروائي الإماراتي عبد الله النعيمي، الذي تحدث عن الفنان الراحل خالد صالح، مؤكدًا أنه كان يملك موهبة استثنائية، يؤهله لمجاراة نجوم الفن الجميل.

خالد صالح موهبة استثنائية تعود لنجوم الفن الجميل

وقال المهندس نجيب ساويرس، عبر منصة "إكس"، في تعليقه على الروائي الإماراتي عن الفنان الراحل خالد صالح: “تمامًا، الله يرحمه، مفتقدينه...”.

جاء تعليق المهندس نجيب ساويرس ردًّا على حديث الكاتب والروائي الإماراتي عبد الله النعيمي، الذي قال: “في سياق حديثي عن السينما المصرية، أقول بثقة تامة أن هذا الفنان (خالد صالح) كان يملك موهبة استثنائية، تؤهله لمجاراة نجوم الزمن الجميل، لكن العمر لم يمتد به كثيرًا.. رحمه الله”.



جدير بالذكر أن الفنان خالد صالح رحل عن عالمنا في عام 2014، عن عمر يناهز 50 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية إثر إجرائه عملية جراحية في القلب.

مرض خالد صالح ووفاته

وكان خالد صالح يعاني من إصابته بمرض القلب، الذي أصيب به عندما كان عمره 34 عامًا، حيث أصيب بآلام حادة في قلبه، وشخص بأنه مصاب بمرض وراثي في القلب، حيث كان قلبه لا يقوى على تحمل أي أعباء أو مجهود، ولكنه لم يستسلم وخضع لجراحة ناجحة.

الفنان خالد صالح، فيتو



لكنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تصويره مسلسل “موعد مع الوحوش”، وتعرض لآلام حادة في منطقة الصدر، أثناء تصوير مسلسله الأخير “حلاوة الروح”، ودخل مركز أمراض القلب، لكن الأطباء أخبروه بضرورة خضوعه لعملية قلب مفتوح لتغيير شريان وصمام في القلب.

وفي سبتمبر 2014 خضع لعملية تغيير صمام بالقلب، حيث أجريت له العملية في مركز القلب بأسوان، وأجرها له جراح القلب العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، لكنه توفي بسبب تدهور حالته الصحية.

خالد صالح صاحب الأدوار المركبة

اشتهر خالد صالح بأداء الأدوار المركبة وأدوار الشر والجبروت. له ما يقرب 70 عملًا، منهم حوالي 16 مسلسلًا و32 فيلمًا، و5 مسرحيات، إلى جانب عدد من المسلسلات الإذاعية.

وأعتبر النقاد الفنان الراحل خالد صالح بأنه كان أحد أهم فنانى الجيل الحالى، وامتدادًا لجيل العمالقة من الممثلين المصريين في زمن الفن الجميل، ممن برعوا في آداء الأدوار المعقدة مثل (زكي رستم ومحمود المليجي وعادل أدهم)، مؤكدين أنه كان صاحب قدرة عالية في التمثيل، حيث كان يصل لحد الاندماج الكامل في الدور الذي يؤديه، ويصف الكثيرون آداءه بالصدق وعدم الافتعال، مما أدى لشعبيته الواسعة التي تمتد عبر الوطن العربي.



