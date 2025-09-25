من «محامي خلع» إلى «الجزيرة 2».. خالد صالح نجم الأدوار الصعبة.. هند صبري: ممثل نادر لم تفسده نجومية.. السقا: كنا نرتجل بالأعين فقط.. وخالد يوسف: أكتر فنان أنا ارتحت معاه

خالد صالح ، أحد أبرز الفنانين في تاريخ الفن المصري، مميز في الأداء، قادر على تجسيد عدد كبير من الشخصيات المتباينة كليا بامتياز، تألق خالد صالح في تقديم أدوار الشر وكذلك الأدوار المعقدة، ومن أهم أعماله السينمائية: عن العشق والهوى، عمارة يعقوبيان، ابن القنصل، أيضا كانت الكوميديا حاضرة في أفلامه مثل: ملاكي اسكندرية، حرب أطاليا، ثمن دستة أشرار، هي فوضى، ثم الريس عمر حرب عام 2007.

ولد الفنان خالد صالح عام 1964 بمركز أبو النمرس بالجيزة، وكانت بدايته مع عالم التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومسارح الهواة، مثل: مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، واستمر في ذلك فترة طويلة بجانب ممارسته لأعماله الخاصة بعيدا عن الفن حتى قرر الانخراط فيه عام 2000.

محامي خلع وخلي السلاح صاحي

التفرغ بصورة كاملة للتمثيل كانت لـ خالد صالح وهو في السادسة والثلاثين من عمره، وكانت البداية عندما شارك في الفيلم الكوميدي فى بطولة جماعية في 2001 في فيلم "محامي خلع" تبعه فيلم "خلي السلاح صاحي"، وبالرغم من صغر حجم الدور فيهما إلا أنهما نجحا نجاحا كبيرا.

خالد صالح فى صاحب السعادة

وفى عام ٢٠٠٤ تألق خالد صالح في فيلم تيتو مع أحمد السقا الذي جسد من خلاله شخصية العقيد رفعت السكري أو رمزي، الذي يقود فريق من الخارجين عن القانون لتحقيق مصالحه، وكان خالد صالح متميزًا في هذا الفيلم إلى درجة كبيرة اختصرت له خطوات كثيرة في مشواره الفني، وكانت فيه جملته الشهيرة "أنا بابا يلا"، وفي نفس العام قام بتمثيل فيلم "أحلى الأوقات".

فى دور عسكرى الشرطة

يعتبر فيلم الجزيرة ٢ المأخوذ عن أحداث حقيقية هو آخر الأعمال السينمائية للفنان خالد صالح، وهو الفيلم الذي تم إنتاجه عام ٢٠١٤، والفيلم بطولة أحمد السقا وخالد الصاوي، وقدم الفنان خالد صالح خلال الفيلم شخصية الشيخ جعفر، وهي آخر شخصية قدمها خالد صالح، وهي الشخصية التي قدمها وهو يعاني من المرض، ولكن هذا لم يظهر عليه ذلك أبدا، فقد انصب هدفه على استكمال التصوير.

بعد النجاح الكبير للفنان خالد صالح في السينما اتجه إلى الدراما فقدم مسلسلات: الريان، سلطان الغرام، بعد الفراق، تاجر السعادة، وغيرها.

رحيل مفاجئ بدون إنذار

قبل أسبوع من العرض الأول لفيلم الجزيرة 2، وذلك بعد أن أنهى تصوير جميع مشاهده في مسلسل حلاوة الروح، ليرحل في مثل هذا اليوم ٢٥ سبتمبر عام ٢٠١٤ بعد تدهور حالته الصحية عقب إجرائه عملية قلب مفتوح في مركز مجدي يعقوب للقلب في أسوان.

نوع نادر من الممثلين

عن خالد صالح تقول الفنانة هند صبري: كان لديه موهبة عظيمة لم يظهر سوى جزء قليل منها للجمهور، كان موهوب حتى النخاع، الكويس في خالد إن عمره ما أصابته أي أمراض نجومية.. هو زي ما بيمثل زي الحقيقة، كان بيحب يمثل عشان بيحب يمثل مش عشان عايز يبقى نجم ولا حاجة، وده نوع نادر جدا من الممثلين.

خالد صالح وخالد الصاوى زملاء الطفولة



وقال رفيق عمره منذ كانا فى السابعة عشر الفنان خالد الصاوي: إن “خالد صالح أصغر منه بشهرين، لكن في علاقتهما سويا كان يشعر وكأنه أكبر منه بعشر سنوات، كان أب للشلة كلها مش ليا بس لمجموعة مسرح كلية الحقوق في مطلع الثمانينيات.. دفعة كان فيها أنا وخالد وأحمد عبد الله ومحمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وكتير.. كنا صحاب وهو كان الأب الروحي”.

وقال عنه الفنان يحيى الفخراني: "هو جاري ولم يجمعني به عمل فني وهو فنان كويس جدا.. الفنان مبيموتش هو عمل أعمال تعيش سنين وسنين.. رغم إنه ابتدى متأخر وكأنه عارف إن أجله قصير".

شهادة السقا كريم وعطوف

وقال أحمد السقا: “خالد كان راجل محترم طيب كريم خلوق جدع، عنده رضا لو اتوزع على مصر يفيض.. في الفن كنا بنشتغل سوا بالعينين أقسم بالله، بنظرة العين أعرف هو عايز ايه وبنظرة منه يعرف أنا عايز إيه.. ولو حصل أي ارتجال في النص كان مرن جدا ويتعامل على طول.. عنده قدرة رهيبة إنه يحتوي أي حد، ودماثة خلق مش موجودة”.

الفنان خالد صالح

وقال المخرج خالد يوسف: "أكتر فنان أنا ارتحت معاه واشتغلت معاه في كذا عمل الله يرحمه، خالد صالح بعد فيلم كف القمر اتسأل عن أصعب المشاهد اللي واجهته وقال: “الجبل اللي كان خالد يوسف بيطلعهولي وينزلني تاني وأنا أصلا عامل عملية قلب”.

